Wer Ende der Nullerjahre Leute kannte, die irgendwas mit Film zu tun und einen Russland-Bezug hatten, der konnte die Gerüchte mitbekommen: Es gebe da so ein Projekt in der Ukraine, irgendein junger russischer Regisseur veranstalte eine gigantische historische Rekonstruktion; all das habe auch mit Lew Landau zu tun, einem genialen sowjetischen Quantenphysiker, der 1908 in Baku geboren wurde und 1968 in Moskau starb; es handele sich ungefähr um das größenwahnsinnigste, unrealistischste Kunstprojekt, das man sich vorstellen könne.



Um 2010 verschwanden Kameraleute und Kostümbildner nach Charkiw in die Ostukraine, um einige Wochen beim Dreh mitzuarbeiten, und kamen doch erst Monate später zurück. Der Regisseur Khrzhanovsky hatte dort einen ganzen Stadtteil errichten lassen, um Hunderte Darsteller und Komparsen dabei zu filmen, wie er sie in die Sowjetzeit zurückversetzte: Sein Filmprojekt Dau (kurz für: Landau) zeigt die zweite Lebenshälfte Lew Landaus, die Jahre 1938 bis 1968. Landau war unter Stalin kurzzeitig in Ungnade gefallen, bekam dann aber, ab 1937, die Leitung des Instituts für Physikalische Probleme in Moskau übertragen. Der Legende nach soll in diesem Institut nicht nur mit theoretischer Physik, sondern auch mit poetischen Lebensformen experimentiert worden sein.

Ein Mythos, bevor überhaupt gedreht wurde

Von 2005 an hatte Khrzhanovsky, der 1975 in Moskau geboren wurde, dieses Institut für sein Filmprojekt wiederaufbauen lassen, um die Geschichte Landaus zu erzählen. Alles, was die Gefilmten am Set berührten oder benutzten, bis hin zur Seife, mit der sie sich wuschen, wurde penibel genau rekonstruiert. Die Menschen, die von 2008 bis 2011 in dieser Vergangenheitssimulation lebten, durften sie nur in Ausnahmefällen verlassen; das Einführen von Gegenständen aus der Gegenwart war bei Strafe verboten.

Dau warschon eines der größeren Mythen der Filmgeschichte, bevor der Filmemacher wirklich zu drehen begonnen hatte. Ob er je mit dem Drehen fertig geworden war, blieb unklar, und spätestens, als 2014 der Krieg nach Charkiw kam, galt das Projekt als mehr oder weniger ergebnislos beendet.

Eine Raum- und Zeiterfahrung schaffen

Dieser Informationsstand änderte sich plötzlich, als Mitte August Thomas Oberender, der Intendant der Berliner Festspiele, einen öffentlichen Antrag beim Straßen- und Grünflächenamt Berlin-Mitte stellte, der die Uraufführung von Dau Freiheit in Berlin zum Thema hat. Khrzhanovskys und Oberenders wollen nämlich nicht einfach die Filme zeigen, die aus dem megalomanen Dreh hervorgingen (700 Minuten Film heißt es, 13 Spielfilme und zig Serien sollen es sein). Gleich mehrere Berliner Zeitungen berichteten, der russische Regisseur wolle eine Art Berliner Mauer wiederaufbauen und in einem ganzen Viertel in Mitte eine Art temporären Stalinstaat errichten, in dem seine Filme gezeigt werden sollen.

Seit Dienstag herrscht nun zumindest ein wenig Klarheit darüber, was an diesen Gerüchten alles nicht stimmt. Geplant ist tatsächlich, ein etwa 300 mal 300 Meter großes Gebiet zwischen der Staatsoper und der Bauakademie, direkt an der Straße Unter den Linden, für den Zeitraum vom 12. Oktober bis 9. November durch eine Mauer vom Stadtgebiet abzutrennen. Dau Freiheit soll in einer, wie man so sagt, immersiven Installation gezeigt werden, der Text zur Pressevorstellung des Projektes spricht von einem "narrativen Raum in der Größe eines Stadtviertels". Die Zuschauer sollen also erleben, was sie sehen, oder zumindest eine Raum- und Zeiterfahrung machen, die Parallelen zu derjenigen des Filmdrehs aufweist.

Es gehe bestimmt nicht darum, einen Stalinstaat zu simulieren, erklärte Thomas Oberender auf der Pressekonferenz im Schinkel Pavillon, einer der Spielstätten. Sondern man wolle, zum Beispiel indem man den Besuchern ihre Handys wegnehme und sie stattdessen mit einem personalisierten, auf das Projekt zugeschnittenen Navigationsgerät ausstatte, einen Erfahrungsraum schaffen, der der Gegenwart enthoben ist. Freiheitsberaubung sei heute, kein WLAN zu haben. Das sei aber auch die einzige Repression, mit der die Besucher zu rechnen hätten: Im Inneren der Mauer soll ein Freiheitsraum herrschen, der die Besucher ganz für die Rezeption des Kunstwerks empfänglich macht.