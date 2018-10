Die Fotografin Sigrid Neubert ist tot. Sie sei am Samstag im Alter von 91 Jahren gestorben, teilte die Agentur Goldmann Public Relations unter Berufung auf Neuberts Familie mit.



1/14 Von Karl Schwanzer stammt der Entwurf für das 1973 fertiggestellte BMW-Museum. Das silberne, futuristische Gebäude heißt wegen seiner kreisrunden Form in München auch Salatschüssel oder Weißwurstkessel. © Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek/Sigrid Neubert 2/14 Mit Fotos wie diesem von Gerd Wiegands Olympiaparkhaus (im Hintergrund die BMW-Türme) hat Sigrid Neubert die ikonische Wirkung dieser Siebzigerjahre-Bauten nachhaltig herausgearbeitet. © Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek/Sigrid Neubert 3/14 Eleganter Schwung nach US-amerikanischem Vorbild: Die Perspektive macht's bei dem von Gerd Wiegand entworfenen Parkhaus Grottenau in Augsburg. © Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek/Sigrid Neubert 4/14 Aus der Froschperspektive bekommt die Zentrale der Hypo-Bank am Arabellapark erst die richtige Dynamik auf diesem Bild von 1981. © Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek/Sigrid Neubert 5/14 Mit dem Spiel von Licht und Schatten arbeitet Neubert beim Haus Gautier in Starnberg (Architekten: Walther und Bea Betz) die dramatische Hanglage noch stärker heraus. © Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek/Sigrid Neubert 6/14 Küche mit Ausblick: In der Spiegelung belebt sich die sachlich aufgeräumte Küche in dem von Walther und Bea Betz entworfenen Haus Ziegler-Gahm, Würzburg. © Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek/Sigrid Neubert 7/14 Aus streng symmetrischen, verglasten Quadern besteht das Reuchlinhaus, das 1961 nach Plänen von Manfred Lehmbruck fertiggestellte Kulturzentrum in Pforzheim. Sigrid Neuberts Aufnahme zeigt die Architektur von ihrer heimeligen Seite, mit Beleuchtung. © Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek/Sigrid Neubert 8/14 Brutalistischer Beton, verblendet mit Jurakalk: Die von Alexander von Branca entworfenen Heilig-Kreuz-Kirche in Weißenburg wird durch den Schattenwurf geradezu monumental. © Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek/Sigrid Neubert 9/14 Als sei sie schon immer dagewesen, so umstandslos fügt sich die von Theodor Hugues entworfene Evangelische Gesamtkirchenverwaltung ins Bayreuther Stadtbild ein. © Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek/Sigrid Neubert 10/14 Verlagsgebäude der "Süddeutschen Zeitung" von Herbert Groethuysen, Detlef Schreiber und Gernot Sachsse, München, 1969 © Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek/Sigrid Neubert 11/14 Sigrid Neubert liebte die Effekte von Licht und Schatten, auch hier geben sie der Architektur eine dekorative Leichtigkeit: Herbert Groethuysens Wohnhaus, München (1964) © Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek/Sigrid Neubert 12/14 So könnte ein Science-Fiction-Film im Stile des Neorealismus aussehen: Hans Maurers Erdfunkstelle Raisting 2. Von der Fotografin wird passend dazu der drohende Himmel inszeniert, aber auch die miniaturhafte Kirchenidylle im Hintergrund. © Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek/Sigrid Neubert 13/14 Die Gartenanlagen zu Nymphenburg: In den Siebzigerjahren wendete sich Sigrid Neubert der Natur zu. Ganz ohne Gebäude ging es 1974 aber noch nicht. © Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek/Sigrid Neubert 14/14 Sigrid Neubert: "Architekturfotografie der Nachkriegsmoderne", Hirmer Verlag © Hirmer Verlag

Neubert, die 1927 in Tübingen zur Welt kam, schloss 1954 ihre Ausbildung an der Bayerischen Staatslehranstalt für Lichtbildwesen mit der Meisterprüfung ab. Ihre Karriere begann sie als Werbefotografin, sie spezialisierte sich jedoch bald auf das Fotografieren von Architektur – in den Fünfzigerjahren eine Männerdomäne.

Unter anderem fotografierte sie das Hochhaus von BMW und die Olympiabauten in München. Derzeit zeigt das Lechner Museum Ingolstadt die große Retrospektive Architektur und Natur. Zuvor war diese Ausstellung im Museum für Fotografie der Staatlichen Museen in Berlin zu sehen.



Neubert lebte lange in München, zuletzt in der Nähe von Berlin.