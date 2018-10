Eigentlich hätte das Bild sich vollständig zerstören sollen: Der Street-Art-Künstler Banksy hat mitgeteilt, dass bei der Aktion im Londoner Kunsthaus Sotheby's etwas schief gelaufen ist. In einem Video, das Banksy auf seiner Homepage veröffentlichte, ist zu sehen, wie der Schreddermechanismus installiert wurde und wie er eigentlich hätte funktionieren sollen. Am Ende des Videos ist auf einer Tafel zu lesen: "Bei Proben funktionierte es jedes Mal...". In einer darauf folgenden Sequenz zerstört der im Rahmen verborgene Schredder eine Kopie des Bildes tatsächlich komplett.



In dem Video mit dem Titel "Schredder deine Liebe, the Director's Cut" ist zunächst zu sehen, wie jemand den Schredder in einer Werkstatt in dem Rahmen einbaut. Es folgen Aufnahmen von der Versteigerung und den Gästen bei Sotheby's. Als dann der Zuschlag erteilt ist, wird gezeigt, wie ein Mann einen Auslöser drückt – offenbar für den Mechanismus, damit das Bild durch den Schredder im Rahmen läuft. Es wird allerdings nicht klar, ob derjenige, der den Auslöser drückte, tatsächlich im Ausstellungssaal anwesend war. Denn die Szene ist hineingeschnitten.



Bei der Auktion des Werks Girl with Balloon vor knapp zwei Wochen in London hatte sich unmittelbar nach dem Verkauf ein im Rahmen versteckter Schredder eingeschaltet und das Kunstwerk zerschnitten. Übrig blieb nur der obere Teil des Bildes, der Rest hing in Streifen herunter. Banksy bekannte sich einen Tag später zu dem Streich und beschrieb ihn als geplante Kritik am Kunstmarkt.

Das Auktionshaus teilte mit, die Käuferin nehme das Kunstwerk auch zerschreddert an. Dies sei das "erste Kunstwerk der Geschichte, das während einer Auktion live entstanden" sei. Die anonyme Sammlerin aus Europa hatte das Bild für 1,04 Millionen Pfund (1,2 Millionen Euro) ersteigert. Die Teilzerstörung des Werks hatte Spekulationen ausgelöst, die Aktion habe den Wert des Gemäldes erhöhen sollen.

Banksy ist der prominenteste Graffitikünstler der Welt, seine Werke prangen in vielen Ländern an Wänden und Mauern. Häufig haben die Bilder deutliche politische Botschaften, manchmal wird diese auch subtil transportiert. Bei Girl with Balloon streckt ein kleines Mädchen seinen Arm nach einem davonfliegenden roten Ballon in Herzform aus. Das Bild gehört zu den bekanntesten Motiven des vermutlich aus Bristol stammenden Künstlers, ursprünglich zierte es eine Mauer in East London.