Der Maler Adam Lude Döring ist tot. Wie seine Tochter mitteilte, starb er an Heiligabend im Alter von 93 Jahren. Dörings Spezialität waren Hundertfeldkompositionen, wie er sie selbst nannte. Grafische Muster bestehend jeweils aus 100 Quadraten. Kunstkritiker bezeichneten Döring als "Artisten der linearen Figur". Er sei ein "Denkspieler mit dem Zeichenstift" und vereine in seinen Bildern Nachdenkliches und Ironisches.

Döring wurde 1925 in Dresden geboren und machte zunächst eine Lehre bei der Post. Nach dem Krieg arbeitete er als Postamtsvorsteher sowie Holzfäller und Hilfsschreiner im Erzgebirge, bevor in den Westen übersiedelte. Nach einer abgebrochenen Ausbildung als Werkslehrer an der Waldorfakademie in Stuttgart studierte er sechs Semester an der freien Kunstschule Albrecht Leo Merz. Bis 1964 war er als freier Graphiker tätig und begann autodidaktisch zu malen und zu zeichnen.



"Ich arbeite spontan und diese Liebe an dem spontanen Abenteuer wünsche ich mir bis zu meinem letzten Tag", sagte er einmal über sein Schaffen. Auch im hohen Alter war er noch aktiv. Gefragt, was er sich noch wünsche, antworte er mit 80 Jahren: "Mein bestes Bild habe ich noch nicht gemalt."

Döring malte vor allem figürlich

Döring hatte sein Atelier 40 Jahre lang in Sachsenheim. Er war seit 1970 Mitglied im Künstlerbund Baden-Württemberg und seit 1972 im Deutschen Künstlerbund. Seine Werke der konstruktivistischen Malerei mit Bleistift, Buntstiften und in Aquarellen waren in vielen deutschen Galerien, aber auch in Frankreich, ausgestellt. 1989 ernannte ihn der damalige Ministerpräsident Baden-Württembergs, Lothar Späth (CDU), zum Professor.

Hauptthema von Dörings Werken sind Menschen. Hände, Köpfe, Sportszenen und Alltagsdarstellungen sind typisch für seine Bilder. Entgegen dem in den Sechzigerjahren vorherrschenden Zeitgeist arbeitete er figürlich. Dennoch hatte sein Schaffen mit seinen Hundertfeldkompositionen auch graphische Seiten.

Döring gestaltete neben Malereien auch Kunstwerke in verschiedenen öffentlichen Gebäuden. Etwa den Innenraum der Mauritiuskirche in Güglingen, im Teckcenter Kirchheim-Teck sowie in den Verwaltungsgebäuden der Allianz in Stuttgart und des Lidl-Konzerns in Neckarsulm.