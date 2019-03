Mehr als ein Jahrzehnt wurde gebaut, drei Jahre länger als geplant. Jetzt ist das neue Nationalmuseum in Katars Hauptstadt Doha eröffnet worden. Ein spektakulärer Bau, entworfen vom französischen Architekten Jean Nouvel. Das Gebäude wirkt, als bestehe es nur aus 539 sandfarbenen Scheiben, die ineinander verschachtelt sind. Die Architektur soll an die Blätter einer Wüstenrose erinnern, die in manchen Regionen Katars zu finden ist. Der Architekt Nouvel sagt, er habe für das Nationalmuseum ein Symbol gesucht: für das Erbe Katars und seine Zukunft. Sein Entwurf verbinde beides.