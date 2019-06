Wenn irgendwo auf der Welt ein Flugzeug vom Himmel fällt, gilt der international übliche "Brace"-Befehl: Das bedeutet, die Passagiere werden vom Kapitän aufgefordert, eine Schutzhaltung einzunehmen, bei der sie den Kopf auf ihre Knie senken. In den Arsenale-Hallen bei der 58. Biennale von Venedig sitzt nun eine riesige, aus abgelegten Kleidern zusammengenähte Frauenfigur in eben jener "Brace-Position" in einem gigantischen Flugzeugsessel. Das Werk der chinesischen Künstlerin Yin Xiuzhen ist symbolhaft für diese Biennale zu verstehen, die der Wucht globaler Desaster entgegensieht, ohne den menschlichen Impuls des Wegduckens zu verneinen. Wer hofft nicht insgeheim, am Ende heil aus der Sache herauszukommen? Das gilt wohl auch für Kurator Ralph Rugoff, dem bei seiner so elegant wie zeitgemäß wirkenden Biennale ein fataler Fehler ausgerechnet in jenem Moment unterläuft, als er sich mit Menschen beschäftigt, die nicht fliegen dürfen, sondern auf gefährlichere Weise reisen: Beim Bassin des Arsenale bietet Rugoff dem Künstler Christoph Büchel die Gelegenheit, das Wrack eines realen, 2015 gesunkenen Flüchtlingsboots zu präsentieren. Ein Werk, das die Biennale überschattet. Über das man streiten kann – und muss. Doch mehr dazu später.

Büchels Barca Nostra ist auf dieser Biennale insofern eine Anomalie, als Rugoff im Vorfeld erklärt hatte, die Kunst eben gerade nicht zum Erfüllungsgehilfen der Politik machen zu wollen. Der gebürtige New Yorker und heutige Direktor der Hayward Gallery in London hat stattdessen über weiteste Strecken eine Ausstellung geschaffen, die sehr geschickt für politische Fragen sensibilisiert, ohne groß mit Theorie zu quälen. Trotz aller drängenden Probleme dieser Welt: So viel Unterhaltung hat sich lange keine Großausstellung in Venedig oder Kassel mehr zugetraut, und da diese Biennale auch ein paar sehr starke Länderpavillons versammelt, empfiehlt sich die Reise an die Lagune in diesem Jahr unbedingt.

Dieser Artikel stammt aus Weltkunst Heft Nr. 158/2019. © Weltkunst Verlag

Rugoffs zweiteilige Ausstellung May You Live In Interesting Times beginnt allerdings mit der Geste der Negation: In den ­Giardini verhüllt die Italienerin Lara Fava­retto den Eingang zum Zentralpavillon mit einer Wolke weißen Wasserdampfs. Und im Arsenale wird man bereits im zweiten Raum mit der Filmcollage 48 War Movies von Christian Marclay konfrontiert. Der amerikanische Medienkünstler hat zu einem kako­fonischen Soundtrack 48 Ausschnitte von Kriegsfilmen so übereinandermontiert, dass von jedem Streifen nur ein schmaler Bildrahmen zu sehen ist, der keine erkennbaren Informationen mehr enthält. Favarettos und Marclays Werke wirken als sensorische Tabula rasa. Schockmomente, die gezielt eingesetzt werden, um den Blick zu klären für die nachfolgenden Räume und Themen.

Denn diese Biennale ist mit Bedacht kuratiert: Im Hauptraum des Zentralpavillons stößt eine Mauer mit Einschusslöchern – von Teresa Margolles aus der von Drogenkriegen geplagten mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juárez mitgebracht – auf einen nicht minder gruseligen Industrieroboter, der mit einem Wischarm beständig eine blutähnliche Flüssigkeit hin und her schiebt. Die chinesischen Künstler Sun Yuan und Peng Yu verdammen den futuristischen Tatortreiniger mithilfe ­automatischer Sensoren und eines perfiden Logarithmus dazu, seine Sisyphusarbeit zu verrichten. Von den Wänden starren derweil die aufgerissenen Augen und Münder einiger Horror-Holzschnitt-Hybride, die Christian Marclay halb aus japanischen Mangas und halb aus amerikanischen Comics zusammenmontiert hat. (Rugoff zeigt übrigens alle 79 Biennale-Künstler an beiden Standorten mit jeweils unterschiedlichen Werken.) Marclays Bilderserie Scream von 2018/2019 bietet auch den interpretativen Schlüssel zu diesem Raum, der wie ein lauter Schrei der Verzweiflung über die Endlosigkeit von Gewalt und Krieg im Bewusstsein nachhallt.

Ein Stockwerk darüber wird es leiser, wenn auch nicht weniger abgründig: George Condos monumentales Gemälde Facebook aus den Jahren 2017/2018 eröffnet mit seinem weiß-schwarz-roten Fratzengewitter den Blick in ein dystopisches Social-Media-Universum voller Hasskommentare. Aber was bitte hat das mit dem Bild Another Wrong (2013) des amerikanischen Malers Henry Taylor zu tun, in dem ein weißer Mann von der Polizei in Handschellen aus dem Herrenhaus einer Südstaaten-Plantage geführt wird? Die beiden Gemälde hängen einander direkt gegenüber, und man rätselt eine Weile – bis man begreift, worum es hier geht: Der weiße Condo (Jahrgang 1957) wird heute zu Recht als Malerstar gefeiert und der schwarze ­Taylor (Jahrgang 1958) zu Unrecht nicht.

Schwarze künstlerische Selbstrepräsentation ist jedoch in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Thema in der Kunstwelt geworden, und Rugoff greift das an prominenter Stelle mit Gemälden von Njideka Akunyili Crosby, Fotos von Zanele Muholi oder TV-News-Collagen von Kahlil Joseph auf. Die Ehrung mit einem Goldenen Löwen als bester Künstler der Hauptschau, die Arthur Jafa erhalten hat, signalisiert die überfällige Anerkennung der afroamerikanischen und afrikanischen Kunst. Der Regisseur aus Los Angeles hat sie für seinen Film The White ­Album (2019) bekommen, in dem er den Zustand des "Weiß-Seins" als bizarres Syndrom untersucht – kulturell angesiedelt irgendwo zwischen einem digital-animierten, singenden Iggy Pop und rassistischen Amokläufen.