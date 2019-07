Der argentinische Zeichner und Cartoonist Guillermo Mordillo ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das bestätigte die Agentur des Zeichners am Montag in Amsterdam. Mordillo war für seine Figuren mit Knollennasen berühmt.

Mordillo begann 1950, Kinderbücher zu illustrieren, befasste sich später Trickfilmen und wurde Art-Director bei einer internationalen Werbeagentur in Peru. Auf ersten Grußkarten, die er zu zeichnen begann, erschienen bald die glubschäugigen Figuren, die später zu seinem Markenzeichen werden sollten.

Seine Cartoon-Sammlung Das Piratenschiff brachte ihm Anfang der Siebzigerjahre auch den Durchbruch auf dem Buchmarkt. Bald entwickelte sich eine regelrechte Industrie mit Büchern, Trickfilmen, Postern, Bildkarten, Puzzles, Kalendern, Schreibwaren, Spielkarten, T-Shirts und anderer Sportkleidung sowie seinen Figuren nachempfundenen Plüschtieren. Hauptverlag seiner Bücher ist der französische Glénat Éditions.

In den Siebzigerjahren galt er als einer der meistveröffentlichsten Zeichner weltweit. Immer wieder ließ sich Mordillo von Städten inspirieren. Große, rundliche Mordillo-Figuren tummeln sich etwa in Zeichnungen mit dem Schiefen Turm von Pisa, Big Ben in London und auf dem Roten Platz in Moskau.



Mordillo wurde am 4. August 1932 als Sohn spanischer Einwanderer in Buenos Aires geboren. In den Sechzigerjahren ging er nach Paris. Später lebte er mit seiner Familie auf Mallorca, bevor er seinen Wohnsitz 1997 nach Monaco verlegte.