Wie "ständig" ist die ständige Sammlung eines Museums? Diese unbequeme Frage steht im Mittelpunkt der aktuellen Debatten um Ethik in der Kunstwelt. Im November 2018 veröffentlichten die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy und der Ökonom Felwine Sarr einen vieldiskutierten Bericht, in dem sie die französischen Nationalmuseen aufforderten, Kunstgegenstände zurückzugeben, die entweder geplündert worden waren oder zumindest auf ethisch fragwürdige Weise aus Subsahara-Afrika nach Frankreich gelangt sind. Dass ihre Arbeit von Emmanuel Macron in Auftrag gegeben wurde, zeigt, wie ernst man heute dieses Thema nimmt, auch wenn die meisten Länder, die im Besitz solcher Objekte sind, nur zögerlich handeln. Obwohl Deutschland bereits seit Jahrzehnten von Nazis gestohlene Kunstwerke aktiv restituiert, beginnt man hierzulande erst langsam, die eigene koloniale Vergangenheit anzuerkennen.



Auf die mangelnde Bereitschaft der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Herkunft seiner wertvollen ethnologischen Sammlung zu untersuchen, reagierte Savoy in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung 2017 mit deutlichen Worten: "Ich will wissen, wie viel Blut von einem Kunstwerk tropft." Die Professorin für Kunstgeschichte an der Technischen Universität Berlin ist nicht allein in ihrer Bestrebung, mehr über deutsche Sammlungen und deren Herkunft in Erfahrung zu bringen. Am 1. Juli veröffentlichte der Deutsche Museumsbund (DMB), die Interessenvertretung der deutschen Museen, seinen zweiten Entwurf eines offiziellen Leitfadens zum "Umgang mit Sammlungen aus kolonialen Kontexten", der mehr Mittel und Personal für die Provenienzforschung fordert. Als Wiebke Ahrndt, Direktorin des Bremer Übersee-Museums und Projektleiterin, gefragt wurde, wie sich der "Leitfaden" vom Savoy-Sarr-Bericht unterscheide, sagte sie: "Wir gehen weiter." Sarr und Savoy diskutierten nur Subsahara-Afrika, während sich der DMB auch mit anderen kolonialen Kontexten befasse.



Die geografische Reichweite mag in der Tat größer sein – dennoch zeigt sich der DMB durchaus zimperlich, wenn es um die Rückgabe gestohlener Gegenstände geht: Die neuen Richtlinien ziehen weiterhin Forschung, Wissensaustausch und digitale Lösungen der tatsächlichen Restitution von Objekten vor. Weniger wichtig als die tatsächliche Rückgabe, erklärte Wiebke Ahrndt, sei die "Teilhabe" von Ländern, deren Kunstwerke noch immer in Europa sind.



Sorgfältige Provenienzforschung ist aber keineswegs eine Garantie für Gerechtigkeit. So hat im vergangenen Jahr das Hamburger Museum für Kunst und Gewebe die Ergebnisse einer gründlichen Untersuchung der Herkunft dreier seiner Benin-Bronzen abgeschlossen. Das Fazit in der Pressemitteilung: "Dass es sich bei den Bronzen um Raubkunst handelt, steht heute außer Frage." Doch statt diesen Prozess in die Rückführung der Objekte nach Nigeria münden zu lassen, wurden sie an das Hamburger Museum für Völkerkunde übertragen; es sei am besten in der Lage, "den notwendigen Zusammenhang für die weitere Erforschung der Herkunftsgeschichte und den transnationalen Austausch mit Nigeria und dem Königshaus" zu bieten.

Was wertvoll und wichtig ist

Deutsche Museen bemühen sich eifrig um Diskussion, Debatte und Forschung, und sie sind sogar bereit, ihre eigene Schuld zu akzeptieren. Aber oft ziehen sie die Grenze dort, wo es darum ginge, ein Stück von sich selbst aufzugeben: Eine ständige Sammlung soll schließlich "ständig" bleiben.



Ein weiterer Aspekt der Debatte muss auch noch bedacht werden: Was findet sich eigentlich nicht in Museen und warum nicht? Restitution ist eine Form von deaccessioning. Dieser Begriff, für den es keine direkte deutsche Übersetzung gibt, wird gebraucht, wenn ein Museum ein Kunstwerk aus seiner ständigen Sammlung entfernt. Deaccessioning gibt es so lange, wie es Museen gibt, und es geschieht aus ganz verschiedenen Gründen, die vom Alltäglichen bis zum Skandalösen reichen. Immer aber vermag dieser Prozess starke Gefühle zu provozieren. Einer Öffentlichkeit, die davon ausgeht, dass es die Aufgabe eines Museums sei, die Objekte seiner Sammlung auf Dauer zu pflegen, mag deaccessioning widersprüchlich, wenn nicht sogar empörend erscheinen. Eine Museumssammlung ist schließlich viel mehr als nur eine Anhäufung von Wertgegenständen. Im Speziellen die Sammlungen staatlicher Museen stehen für die Werte und Verpflichtungen einer Gesellschaft, für das, was sie für wertvoll und wichtig hält – was sie buchstäblich zur Schau stellen möchte. Museen wissen, dass das Publikum oft eine tiefe Bindung zu ihren Sammlungen verspürt, und dass der Ausschluss eines Werkes aus dieser Sammlung das Gefühl wecken könnte, einen Teil von sich selbst zu verlieren.

Die von Sarr und Savoy empfohlene Art der Restitution – die der DMB vermeiden will – wäre ein wichtiger Anfang für deutsche Museen. Sie reicht aber nicht aus, um die historischen Ungerechtigkeiten der Sammlungen dieses Landes zu korrigieren. Das Problem mit unseren Museen ist nicht bloß, dass sich Dinge in ihrem Besitz befinden, die sie nicht haben sollten. Das Problem ist auch, dass sie viele Werke nicht erworben haben, die sie hätten erwerben sollen. Wir brauchen daher noch eine andere Form der Restitution – eine Restitution von Bedeutsamkeit, die vergessenen oder ignorierten Kunstwerken ihren Platz in der Kunstgeschichte zugesteht. Ein derartiger Prozess mag emotional und ethisch nicht weniger belastend sein. Raum für neue Stimmen und Visionen zu schaffen heißt schließlich, einen geliebten und vertrauten Kanon der Kunst infrage zu stellen. Und wo die Budgets von Museen so begrenzt sind wie der Freiraum an ihren Wänden, stehen schwierige Entscheidungen an.