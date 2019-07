Der Kunstsammler und Museumsgründer Frieder Burda ist tot. Eine Sprecherin des Museums Frieder Burda in Baden-Baden teilte mit, der Mäzen sei am Sonntag im Kreise seiner Familie in Baden-Baden nach längerer Krankheit gestorben. Burda wurde 83 Jahre alt.

"Mit Frieder Burda verliert die Kunstwelt einen ihrer großen Sammler, der seine Liebe und Begeisterung für die Kunst immer mit besonders vielen Menschen teilen wollte", hieß es in einer Würdigung des Museums. Burda sei für seine Mitarbeiter ein Vorbild an Bescheidenheit und Menschlichkeit gewesen.



Frieder Burda kam 1936 als zweiter Sohn des Verlegerpaares Franz und Aenne Burda zur Welt. Er absolvierte eine Drucker- und Verlagslehre und später eine kaufmännische Ausbildung. Sein jüngerer Bruder Hubert Burda übernahm nach dem Tod des Vaters den Druck- und Verlagsbereich des Burda-Verlags.

Richter, Rothko, Pollock, Picasso

Frieder Burda, der Beteiligungen am Burda-Verlag geerbt hatte, begann Ende der Sechzigerjahre, moderne und zeitgenössische Kunst zu sammeln. Seine Sammlung zählt international zu den bedeutendsten Privatsammlungen: Sie umfasst unter anderem Werke von Max Beckmann, Ernst Ludwig Kirchner, August Macke, Jackson Pollock, Mark Rothko, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Georg Baselitz und Pablo Picasso.



1998 gründete der Sammler die Stiftung Frieder Burda. Ihr Zweck ist die Förderung von Kunst, Kultur und Wissenschaft. 2004 öffnete das Museum Frieder Burda in Baden-Baden, in dem rund 1.000 künstlerische Arbeiten zu sehen sind.