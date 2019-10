Frage: Herr Grcic, wie sah die Einrichtung Ihrer Kindheit aus?

Konstantin Grcic: Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo immer Altes und Neues zusammengelebt hat. Mein Vater war sehr viel älter als meine Mutter, und so waren auch die Objekte, die beide mit in unser Leben gebracht haben. Meine Mutter ist mit Nachkriegskunst und Pop-Art aufgewachsen, und entsprechend waren auch die Kunst und die Möbel. Mein Vater hat Zeichnungen des 18. Jahrhunderts gesammelt, das hat mich insofern geprägt, als dass Objekte der Vergangenheit für mich selbstverständlich sind. Ich trenne ­Altes und Neues nicht. Das eine ist für mich nicht wertvoller als das andere.

Frage: Was war damals Ihr Traumberuf?

Grcic: Als Kind habe ich immer viel gebaut, in erster Linie Modellschiffe. Ich bin von Booten fasziniert und wollte eigentlich Bootsbauer werden. Aber ich habe dann die Möbel für mich entdeckt. Ich mag den Maßstab von Möbeln, weil er etwas mit dem Menschen zu tun hat. Ein Stuhl ganz offensichtlich, aber auch der Tisch, der Schrank oder das Regal, das alles orientiert sich am menschlichen Maß.

Frage: Ihre Berufung haben Sie im Umfeld alter Möbel gefunden.

Mit dem Blick fürs Detail: Konstantin Grcic und die Autorin begeben sich auf eine Zeitreise durch das Kunstgewerbemuseum. © Paula Winkler

Grcic: Nach dem Abitur habe ich für ein knappes Jahr bei einem Möbelrestaurator in München gearbeitet. Dort habe ich meine Leidenschaft für die Möbel entdeckt, alte zwar, aber die hatten eine Geschichte. Beim Restaurieren alter Möbel habe ich viel gelernt – nicht nur über das Handwerk, sondern auch über die Kultur der Möbel als Alltagsobjekt.

Frage: Mit welchen Antiquitäten haben Sie in der Werkstatt gearbeitet?

Grcic: Besonders mit englischen. Wir haben viele Windsor Chairs restauriert und "Gateleg Tables", also Tische, die man über einen Mechanismus vergrößern beziehungsweise verkleinern kann. Diese Tische sind aus Massivholz gefertigt, mit spindelförmig gedrechselten Beinen. Natürlich gab es auch feinere Antiquitäten, furnierte Kommoden und welche mit Intarsien, aber vor allem hat mich die Konstruktion interessiert. Vom Zerlegen und Wiederzusammenbauen der Möbel habe ich unendlich viel über Möbeldesign gelernt.

Frage: Jetzt stehen wir hier im Museum vor einem Tisch aus dem 15. Jahrhundert.

Dieser Artikel stammt aus dem Weltkunst Heft Nr. 162/2019. © Weltkunst Verlag

Grcic: Der Entwurf bringt die Konstruktion zum Ausdruck. Es gibt zwei Kreuze als Beine mit Querverstrebung. Ich mag es, wenn man der Form ablesen kann, wie etwas gebaut ist oder funktioniert. Für mich ist das ein moderner Tisch. Diese Konstruktion könnte man heute genauso wieder aufgreifen.

Frage: Was war das Kleinste, das Sie jemals entworfen haben?

Grcic: Das Kleinste, würde ich sagen, war diese Uhr. (Er zieht den Ärmel seiner Jeansjacke zurück und zeigt eine schwarze Keramikuhr von Rado.) Viele Details an Uhren sind so klein, dass man sie nur in einem vergrößerten Maßstab entwerfen kann. Man kann sich 0,03 Millimeter einfach nicht mehr vorstellen. Dabei hilft der Computer, mit dem wir das dreidimensionale Uhrenmodell zirka um ein Zehnfaches vergrößern. Auf dem Computer ist das nur ein Knopfdruck, aber im Kopf muss ich den tatsächlichen Maßstab immer im Bewusstsein behalten.

Frage: Und was war bisher Ihr größtes Design?

Grcic: Ich habe das Branding Design für eine 40 Meter lange Segeljacht für Hugo Boss und Alex Thomson Racing entworfen. Auf das Deck habe ich ein Bienenwabenmuster lackiert, das ein bisschen von der Rumpfkonstruktion erzählt, den "Honeycomb"-Strukturen in der Kohlefaserhaut. Beim Design ging es darum, wie groß die einzelnen Sechsecke sind, die wir auf dem Deck abbilden – nicht nur auf die ganze Fläche bezogen, sondern auch als Maßstab für den Segler Alex Thomson …

Frage: … der im Jahr 2016 zur härtesten Segelregatta überhaupt aufgebrochen ist, der Vendée Globe, und in 75 Tagen allein die ganze Welt umsegelt hat.

Grcic: Er musste allein, nachts oder bei Sturm, sicher über das Deck laufen. Das Muster, das Teil unseres Brandings war, wurde für den Segler zu einer Orientierung.