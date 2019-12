Zu Beginn des Jahres hat Didier Claes auf der Brafa, der altehrwürdigen Brüsseler Kunst- und Antiquitätenmesse, mal wieder alle überrascht. Der Mann, der sonst auf der Tefaf in New York und Maastricht oder in seinem eleganten Geschäft im Brüsseler Galerienviertel vor allem Hochkarätiges und Hochpreisiges der alten afrikanischen Kunst präsentiert, zeigte bei seinem diesjährigen Heimspiel – er ist Vizepräsident der Brafa – eine Ausstellung mit dem Titel Kinasola: Die Kunst des Haars. Zu sehen waren Kämme der Chokwe, Yaka, Luba und Lele aus der Demokratischen Republik Kongo, bezaubernde Kleinode mit meisterhaften Verzierungen, in denen sich die Welt des Nützlichen mit der des Kunstvollen verband. Der dazugehörige Katalog zeigte fantastische traditionelle Frisuren der Kongolesen, die sich mit dem Haarschmuck zu einem Gesamtkunstwerk verbanden.

Die gewohnten Pfade verlassen, dieses Motto scheint über allem zu schweben, was der umtriebige Mittvierziger in der jüngeren Zeit angegangen ist. Diesen November war Claes, weltweit einer der bedeutendsten Händler klassischer afrikanischer Kunstwerke, zum ersten Mal auf der Also Known As Africa präsent, der Pariser Messe für afrikanische Gegenwartskunst. Dort wagte er einen Ausflug in ein komplett neues Feld und präsentierte den Kameruner Maler Anjel, der mit seinen knallbunten spielerischen Porträts für den Galeristen "in einer Art Kreislauf die Vergangenheit in heutige Fragestellungen einschließt". Mit seinem neuesten Projekt, einer von ihm kuratierten Ausstellung im Brüsseler Museum Van Buuren, bringt er ein Herzstück der belgischen Kultur, das Art déco, mit Objekten des vermeintlich Fremden zusammen, das über die Kolonialzeit zugleich so eng mit der Geschichte des jungen Staates Belgien verwoben ist. Das Van Buuren ist mit seiner Inneneinrichtung aus Möbeln, Wandteppichen und Glaskunst des Art déco eine Zeitkapsel des frühen 20. Jahrhunderts. Kontrastierend dazu zeigt Didier Claes hier demnächst Statuen und Masken aus Gabun, Nigeria oder dem Kongo. "Es wird wirken, als wären sie schon immer dort gewesen, in einem privaten, intimen Ambiente", erzählt er begeistert.

Der Clash und die Versöhnung von Kulturen ist tief in Didier Claes' Biografie verwurzelt. Er wurde im Kongo geboren, als Sohn eines Belgiers und einer Kongolesin. Sein Vater war Wissenschaftler und Einkäufer für das Nationalmuseum in der Hauptstadt Kinshasa. Als Kind war Didier Claes viel mit seinem Vater im Land unterwegs, um in den Dörfern Stücke für die Sammlung des Museums zu akquirieren. "Schon damals", also in den 1980er-Jahren, erinnert er sich, als wir uns zum Gespräch in seiner Galerie treffen, "waren solche Stücke sehr rar. Es stimmt, wenn heute gesagt wird, es gäbe keine afrikanische Kunst mehr in Afrika. Im Kongo gibt es heute in jeder Straße eine Kirche. Das Christentum und auch der Islam ­haben in vielen afrikanischen Ländern die traditionelle Kultur verdrängt." Mit 17 Jahren verließ Claes das Land. Nach Stationen in Paris und New York eröffnete er 2002 im vornehmen Brüsseler Kunsthändlerviertel Sablon eine eigene Galerie für Tribal Art, da war er gerade mal Ende zwanzig. Mittlerweile ist er nicht nur Vizepräsident der Brafa, sondern auch Präsident der Bruneaf, der traditionsreichen Messe für außereuropäische Kunst in der belgischen Hauptstadt. Vor zwei Jahren hat er das Sablon-Viertel verlassen und zog mit seiner Galerie in das südlicher gelegene Ixelles-Viertel, in dem viele ­Galerien für Gegenwartskunst zu Hause sind. Die traditionelle Kunst des Kongo, sein Spezialgebiet, präsentiert er dort auf zwei Stockwerken im Ambiente eines kleinen, eleganten White Cube.

Als Mensch mit dunkler Hautfarbe ist Didier Claes im Kunsthandelmilieu nach wie vor eine Ausnahmeerscheinung. Die Mehrheit der Galeristen und Kunsthändler ist weiß, auch und gerade im Bereich der Tribal Art. "Heute ist meine Herkunft ein Vorteil, dank meiner Kennerschaft wurde sie zur Stärke", sagt er. Doch das war nicht immer so. Als junger schwarzer Mann hatte er mit vielen Ressentiments zu kämpfen. Danach gefragt, verschwindet für einen Augenblick sein einnehmendes Millionen-Dollar-Lächeln, und er wird sehr ernst. "Belgien ist ein sehr konservatives Land", erzählt er. "Es gibt noch immer Vorurteile. Die großen Galerien sind eine geschlossenen Welt, mit Dynastien und langer Tradition. Wenn meine Tochter mir sagen würde, sie möchte in der Kunstbranche arbeiten, würde ich ihr abraten."

Als die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy und der Ökonom Felwine Sarr im vergangenen Jahr im Auftrag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an einem Report über die Rückgabe des afrikanischen Kulturguts arbeiteten, konsultierten sie Didier Claes als einen von nur zwei Vertretern des Handels. Nach Veröffentlichung des Berichts protestierte der Verband der französischen Kunsthändler in einem offenen Brief. Die Belange des Handels wären nicht ausreichend berücksichtigt worden. Die ganze Stoßrichtung von Savoy und Sarr sei ein Angriff auf den Kunsthandel. Versteht er diese Entrüstung? "Natürlich verstehe ich das. Das Problem war: Der Report sollte mithilfe von Museen, Wissenschaftlern und Kunsthändlern verfasst werde. Aber alle, die Savoy und Sarr hätten fragen können, haben gegen die Restitution argumentiert", erklärt er. "Zudem fanden die Franzosen nicht gut, dass ich als Belgier eingeladen wurde", fügt er augenzwinkernd hinzu.



Die Befürchtung, dass die Forderung nach Rückgaben afrikanischer Kunst den Markt beschädigen würde, hat sich aus seiner Sicht nicht bestätigt. "Es gab Unruhe, keine Frage. Das ist wie an der Börse: Schlechte Nachrichten haben Auswirkungen. Andererseits wurde noch nie so viel über afrikanische Kunst gesprochen. Der Bericht hat geradezu Werbung dafür gemacht." Seitdem ist Didier Claes immer wieder zu seiner Meinung in der Restitutionsfrage und zu den Folgen für den Markt befragt worden. In einer aufgeheizten und sehr polarisierten Debatte – mit Extremforderungen nach völliger Rückgabe einerseits und massivem Besitzstandsdenken in Museen und Kunsthandel andererseits – sind Claes’ Äußerungen stets erfrischend undogmatisch und praxisnah.