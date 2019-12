Die gute Nachricht, mit der niemand mehr rechnete, kam nach fast genau 40 Jahren: Fünf Altmeistergemälde, die im Dezember 1979 in der damaligen DDR aus dem Museum im Schloss Friedenstein in Gotha gestohlen wurden und seitdem als verschollen galten, befinden sich in Sicherheit. Nach Recherchen von ZEIT, ZEIT ONLINE und Deutschlandfunk lagern sie seit einigen Wochen in der Obhut des Rathgen-Forschungslabors der Staatlichen Museen zu Berlin. Der Zustand sei "recht ordentlich", bestätigt jemand, der die wiedergefundenen Schätze ansehen konnte: "Sie wurden beschädigt und nicht sehr gut restauriert; aber im Großen und Ganzen sind sie in Ordnung." Die Rückkehr der Bilder löste auch neue polizeiliche Ermittlungen aus. Womöglich klärt sich nun, was genau in jener Winternacht vor 40 Jahren in Thüringen geschah – und welchen Weg die Gemälde danach genau nahmen bis zuletzt.



Der Einbruch in das Schlossmuseum Gotha im Jahr 1979 war der spektakulärste Kunstdiebstahl in der Geschichte der DDR – und war bis zuletzt einer der größten und rätselhaftesten Fälle von Kunstkriminalität. Die Beute – fünf Gemälde, die damals Jan Brueghel dem Älteren, Anthonis van Dyck, Frans Hals, Hans Holbein dem Älteren und Rembrandts Zeitgenossen Jan Lievens zugeschrieben wurden – blieb vier Jahrzehnte lang verschwunden, auch der politische Systemwechsel zwischendrin änderte daran nichts. Zum Zeitpunkt des Diebstahls wurde der Wert der Gemälde von den DDR-Behörden auf eher bescheidene 4,5 Millionen Mark geschätzt. Heute sind die Gemälde mutmaßlich ein Vielfaches in Euro wert, auch wenn manche Zuschreibungen inzwischen wohl infrage stehen.



Dass die Bilder nun wiederaufgetaucht sind, ist eine Sensation. Der zeitliche Zusammenhang dieser Nachricht zu der vom Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden vor knapp zwei Wochen, bei dem ein gutes Dutzend Teile des sagenhaften Juwelenschmucks aus der Schatzkammer August des Starken gestohlen wurde, ist rein zufällig – und doch zeigt das Schicksal der Gothaer Gemälde ein mögliches Ende solcher Kunstdiebstähle. Und wie lange es sich hinziehen kann.



Ein Anruf aus Westdeutschland

Im Fall von Gotha gingen der Rückkehr monatelange Verhandlungen voraus. Schon im Juni 2018 hatte sich bei Knut Kreuch, dem Oberbürgermeister von Gotha, ein Rechtsanwalt im Namen eines Mandanten aus Westdeutschland gemeldet. Zunächst hatte der Anwalt nur Andeutungen zu den Gemälden gemacht; erst später war von Wiederbeschaffung und Rückgabe die Rede, gegen Zahlung einer Millionensumme. In Gotha kennt jeder die Geschichte des Verschwindens dieser Gemälde. Kreuch selbst hatte als Jugendlicher in der DDR die entsprechenden Berichte verfolgt.

Der Abend vom 13. auf den 14. Dezember 1979 war in Gotha kalt, regnerisch und stürmisch. Auf den gepflasterten Straßen rund um den kleinen Park in der Innenstadt, in dem die barocke Schlossanlage liegt, waren kaum Menschen unterwegs. Schon gar nicht zwischen zwei und halb drei Uhr in der Nacht, als mehrere Täter über ein Fallrohr zur dritten Etage des als Museum genutzten Schlosses Friedenstein emporkletterten und dort durch ein Fenster in die Ausstellungssäle eindrangen. Sie konzentrierten sich nicht auf das, was am nächsten hing, um möglichst schnell wieder verschwinden zu können – die Einbrecher hatten offenkundig vor allem das Brueghel-Gemälde Landstraße mit Bauernwagen und Kühen im Visier.

Es war nicht das erste Mal, dass jemand dieses um 1610 entstandene Gemälde aus dem Schloss in Gotha stehlen wollte. Die ersten drei Versuche, die binnen weniger Monate angestellt worden waren, waren allerdings slapstickhaft schiefgegangen. Beim ersten Mal, im August 1978, löste sich der dünne Blitzableiter von der Wand, an dem die Einbrecher zu einem kleinen Mauervorsprung in acht bis neun Metern Höhe hinaufklettern wollten. Beim zweiten Mal hatten sie eine Klappleiter mitgebracht, waren aber trotzdem nicht erfolgreich, weil sie das Fenster nicht öffnen konnten. Beim dritten Mal, am 11. Oktober 1978, wäre der Coup fast gelungen, aber ein aufmerksamer Pförtner bemerkte den Einbruch und verständigte die Polizei. Sechs Täter wurden verhaftet.

Beim anschließenden Prozess sagten diese aus, ihnen sei es um den "Zigeuner-Brueghel" gegangen: Das große Gemälde von Jan Brueghel dem Älteren zeigt allerdings weder eine spezifische Bevölkerungsgruppe noch Nomaden, sondern eine Landstraße mit Kutschenverkehr. Die Verhafteten waren Bürger der DDR. Einer der Hintermänner der Tat soll den damaligen Ermittlungen zufolge der inzwischen verstorbene Otto W. gewesen sein, eine durchaus schillernde Figur in dem realsozialistischen Land: Er war unter anderem als Pferdehändler und Betreiber einer Kneipe in Elbingerode tätig, war aber im planwirtschaftlich organisierten Staat auch durch Spekulationsgeschäfte mit Gold aufgefallen – und arbeitete mit der Staatssicherheit zusammen. Anders als er wurden die sechs Angeklagten im Januar 1979 zu Haftstrafen verurteilt. Wegen einer Generalamnestie aus Anlass des dreißigsten Jahrestages der DDR-Gründung, dem 7. Oktober 1979, saßen sie aber nicht lange im Gefängnis: Zwischen September und November wurden alle wieder entlassen.

Nur kurze Zeit später gelang dann im Dezember 1979 der Einbruch ins Schlossmuseum von Gotha. Wer auch immer die Täter waren, sie stahlen nicht nur das Brueghel-Bild, auf das es die Angeklagten im Jahr zuvor abgesehen hatten. Sie rissen im selben sogenannten Niederländer-Saal noch drei weitere wertvolle Altmeistergemälde samt der schweren Rahmen von der Wand – und ein Porträt der Heiligen Katharina von Hans Holbein in einem anderen Raum. Die Täter müssen gewusst haben, dass im Museum eine neue Alarmanlage installiert worden war, jedoch erst drei Tage später in Betrieb genommen werden sollte. So waren die Gemälde geradezu schutzlos. Wann genau der Einbruch in der Nacht stattfand, registrierten nur die Klimageräte: Gegen zwei Uhr dreißig wurde es plötzlich kalt und feucht im Museum.