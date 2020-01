Arme Menschen sind einfach arm, Understatement aber muss man sich leisten können. Insofern gebührt dem Schauspieler Lars Eidinger Dank: Er hat es geschafft, den Begriff in Text und Bild neu zu pointieren, als Anmaßung von Armut durch Leute, denen Armut nicht zusteht, weil sie nun einmal das Gegenteil von arm sind. Dabei wird deutlich, dass Understatement immer schon schwieriger war, als seine durchaus respektvolle Verwendung für unauffällig und zurückgezogen lebende Superreiche (zum Beispiel die Aldi-Gründer Karl und Theo Albrecht) bis hierhin ahnen ließ.



Gemeinsam mit dem Designer Philipp Bree hat Eidinger eine Tasche entworfen, deren Gestaltung dem ikonischen Aldi-Nord-Tütendesign von Günter Fruhtrunk entlehnt ist. Aber: Gedeckte Farben, hochwertiges Leder, limitierte Auflage, 550 Euro. Eidinger hat dazu Fotos von sich in pseudoprekären Posen schießen lassen, unter anderem auch vor dem Nachtlager schlafender Obdachloser, und dem Tagesspiegel mit Bree ein Interview gegeben, in dem er Sätze sagt wie diesen: "Wenn ich ehrlich bin zu mir selbst, nehme ich eine Tüte. Das fand ich immer schon eine ansprechende Ästhetik und ich mag dieses Understatement." Man kann sich vielleicht vorstellen, was gerade bei Twitter los ist.



Die Frage ist nun, ob man Eidinger vom Vorwurf der dekadenten Gedankenlosigkeit beziehungsweise der gedankenlosen Dekadenz freisprechen kann, die in der Ausbeutung und Ästhetisierung der Not anderer Leute liegen. Letztlich ließe sich ja vielleicht mit dem Kunstcharakter argumentieren, mit der Tatsache, dass seine Aktion – ganz provokant – Fragen aufwirft zu Armut und Reichtum, und wie indezent nah sie einander in der großen Stadt kommen. Der Designer als Künstler also, der sich selbst zum Teil eines größeren Deutungszusammenhangs macht. Das würde ja zu Eidingers Ursprungsprofession Schauspieler passen.



Die Antwort lautet natürlich: No way! Ein Designobjekt ist eben keine Kunst, wie sie sein sollte, es trägt seine Haut zu Markte und bekommt dort unmittelbar (und nicht über den Umweg des Kunstmarkts) einen Warenwert, ist also weder monadisch-autonom noch negativ gegen die Identifikationszusammenhänge dieser Welt gerichtet. Eidinger will mit seiner Tasche in erster Linie Geld verdienen, und wenn er das nicht will, ist es eigentlich umso schlimmer, denn dann schafft er diesen zynischen Unwert nur aus Langeweile oder Provokationslust oder – das legt das oben zitierte Interview nahe – aus Unbedarftheit. Ein bisschen geckige Verfremdung eines mit eher kärglichen materiellen Lebensbedingungen konnotierten Gebrauchsgegenstands wird hier höher geschätzt als moralisch-empathische Restintegrität. Schon schlimm.



Das alles taugt freilich nicht zur größeren Aufregung, denn natürlich stimmt auch das: Eidinger bringt die Ungleichheit und Ungerechtigkeit dieser Welt nur auf einen Punkt, schaffen tun sie ganz andere – eben solche, die wie einst die Aldi-Gründer zumeist jede Nähe zu den mittelbaren Opfern ihres gewinnmaximierenden Geschäftsgebarens meiden. Man kann aber durchaus darüber nachdenken, was bessere Kunst mit Aldi-Tüten wäre.



Vielleicht wäre es ja hübsch, statt 250 Luxus-Aldi-Tüten mit Obdachlosen-Support zu verkaufen, einfach eine Corona von 250 Obdachlosen mit normalen Aldi-Tüten ins Adlon-Foyer zu führen. Oder, noch einfacher, die (gemäß dem Fruhtrunk-Vorbild übrigens sehr schönen) Luxus-Tüten an Obdachlose zu verschenken. Ein gutes Produkt bewährt sich ja grad bei Wind und Wetter. Wie bitte, zynisch? Nun, Lars Eidinger hat angefangen.