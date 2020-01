Das Künstlerkollektiv Zentrum für politische Schönheit (ZPS) hat seine umstrittene Stahlsäule vor dem Reichstagsgebäude in Berlin abbauen lassen. Das bestätigte ZPS-Sprecher Philipp Ruch. Man folge damit einer Aufforderung des Bezirksamts Mitte, das die inzwischen einbetonierte Säule ansonsten am Freitag beseitigt hätte.



Das ZPS war bereits mit mehreren Aktionen aufgefallen. So hatte das Kollektiv im November 2017 eine Nachbildung des Berliner Holocaustmahnmals in Nachbarschaft des Wohnhauses des AfD-Politikers Björn Höcke im thüringischen Bornhagen aufgestellt.

Anfang Dezember dann errichtete es im Berliner Regierungsviertel eine provisorische Gedenkstätte, in deren Mittelpunkt eine metallene Säule steht. In deren Mitte sieht man eine illuminierte kupferfarbene Masse, bei der es sich um die Asche von Opfern der Schoah handeln soll. Daran entzündete sich heftige Kritik vor allem jüdischer Gruppen. So verstößt es gegen das jüdische Religionsgesetz der Totenruhe, die Asche jüdischer Opfer zu verwenden.

Anfang Januar hatte eine Gruppe von etwa 20 Menschen, darunter auch jüdische Aktivisten, versucht, die Säule abzubauen. "Mit Asche von Opfern des Holocaust sollte man keine Kunst und Politik machen", hatte Autor Eliyah Havemann die Aktion des "Aktionskünstler-Komitees" (AKK) begründet.

Inzwischen sind die mutmaßlichen sterblichen Überreste entfernt. Das ZPS übergab sie nach eigenen Angaben der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland (ORD), die sie auf einem jüdischen Friedhof beisetzte.