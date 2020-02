Wenn Kunst von künstlicher Intelligenz handelt, nennt man es üblicherweise Science-Fiction. Romane, Filme, Fernsehserien, aber auch bildende Kunst erzählen seit Langem davon, dass die Maschinen immer schlauer werden. Das hat in der Fiktion meist katastrophale Folgen.

Science-Fiction jedoch war es gerade nicht, die Claudia Schmuckli, Kuratorin am De Young Museum in San Francisco, im Sinn hatte, als sie nach Exponaten für die Ausstellung Uncanny Valley: Being Human in the Age of AI suchte. "Diese futuristischen Visionen sind extrem wichtig und haben auch unsere Vorstellungen von künstlicher Intelligenz geformt, seit diese Mitte der Fünfzigerjahre ein Thema wurden", sagt Schmuckli. Sie jedoch habe interessiert, ob es in der Kunst nicht auch Ideen von künstlicher Intelligenz (KI) gebe, die in der heutigen Realität fußen.

Den gerade gern benutzten Terminus Uncanny Valley – Rimini Protokoll und Thomas Melle haben ihn zuletzt für eine Performance mit einem Automatendouble von Melle verwendet, ebenso die New-Yorker-Autorin Anna Wiener für ihr Start-up-memoir – hat der japanische Roboterforscher Masahiro Mori bereits im Jahr 1970 geprägt. Der Begriff bezeichnet eine Akzeptanzlücke des Menschen im Umgang mit künstlichen Lebensformen: Solange sich die Roboter oder auch nur digitale Assistenten deutlich von uns unterscheiden, akzeptieren wir sie umso mehr, desto fortgeschrittener ihre Fähigkeiten sind. Doch wenn sie uns ebenbürtig zu werden drohen, stutzen wir – uns beschleicht ein mulmiges Gefühl, das das Adjektiv uncanny bezeichnet. Menschenähnlich und doch nicht ganz Mensch, werden uns digital gesteuerte Kreaturen zu zombieartigen Zeitgenossen, die beklemmende Gefühle hervorrufen.

Der Terminus Uncanny Valley liegt auch rein sprachlich so nah an dem des Silicon Valley, dass er sich als Titel für eine Ausstellung in San Francisco, die sich im weitesten Sinne mit dem Verhältnis von Kunst zu künstlicher Intelligenz befasst, beinahe zu sehr aufdrängt. In unmittelbarer geografischer Nähe werden Technologien entwickelt, die viele Menschen zunehmend als unheimlich betrachten.

Das Spiel mit den Algorithmen

Die Arbeiten, die nun in der Schau im De Young Museum zu sehen sind, erreichen so symbolisch den Ort, an dem ihre technischen Voraussetzungen einmal erfunden wurden und weiterhin entwickelt werden – und die viele der Kunstwerke explizit kritisieren. Eine Heimkehr ist es für die Kunst gerade nicht, sie wurde zumeist ganz woanders auf der Welt erdacht, produziert und auch bereits ausgestellt. Das gilt etwa für die Installation Being Human von Christopher Kulendran Thomas und Annika Kuhlmann, die zuletzt im Berliner Schinkel Pavillon präsentiert wurde; ebenso waren beispielsweise Hito Steyerls und Zach Blas' in San Francisco ausgestellte Arbeiten längst in Deutschland zu sehen.

Der örtliche Kontext, in den Uncanny Valley sie stellt, ist nun entscheidend. Claudia Schmuckli ist es gelungen, eine repräsentative Schau einer immer noch recht kleinen Gruppe von Künstlern zusammenzustellen, die sich nicht einfach mit einer Anti-Tech-Haltung dem Thema KI nähern. Vielmehr spielen sie mit Algorithmen und nutzen maschinelle Lernverfahren, um den Betrachter zu verblüffen oder zu verstören. Das tun ihre Kunstwerke umso mehr in dieser Großstadt San Francisco unweit der Valley-Orte Palo Alto, Menlo Park, Cupertino, wo machine learning eine der großen Sachen gerade ist.

Den Ortsbezug macht gleich am Eingang des De Young Museum eine dort platzierte Installation des in London lebenden Amerikaners Blas klar. The Doors heißt die Arbeit, sie schlägt auf augenzwinkernde Weise den Bogen von der Hippie-Vergangenheit Kaliforniens zur aktuellen Start-up-Szene. Blas hat neuronale Netze mit Daten gefüttert – auf sechs Videoschirmen flimmern die Rechenergebnisse eines Algorithmus, dessen Lernmaterial psychedelische Popposter aus den Sechzigerjahren waren. Dazu wird maschinelle Lyrik rezitiert, ein Zwitterwerk aus Songtexten der Doors (20 Prozent) und der Werbung für die modernen Nahrungsergänzungsmittel, mit denen Tech-Worker im Valley ihre Leistungskraft steigern (80 Prozent). Von der Bewusstseinserweiterung zur totalen Arbeitsbereitschaft: Es ist nicht schwer sich vorzustellen, mit welcher Sorte Drogen der Künstler mehr sympathisiert.