Die irischen Architektinnen Yvonne Farrell und Shelley McNamara sind mit dem diesjährigen Pritzker-Preis, der höchsten Auszeichnung für Architektur, geehrt worden. Das teilte die Jury in Chicago mit.

Farrell und McNamara hatten gemeinsam in den Siebzigerjahren das Architekturbüro Grafton Architects gegründet, dessen Bauten inzwischen vielfach preisgekrönt sind. 2018 kuratierte das Duo die Architektur-Biennale in Venedig. Eines der bekanntesten Werke der Architektinnen ist der Grafton-Bau der Universität Bocconi in Mailand.

Farrell und McNamara hätten erfolgreich versucht, ein ernsthaftes Problem der Menschheit zu lösen, sagte der Vorsitzende der Jury, Stephen Breyer laut Mitteilung: "Wie bauen wir Häuser und Arbeitsorte in einer Welt, in der die Hälfte der Bevölkerung in urbanen Gegenden lebt und viele sich keinen Luxus leisten können?"



Farrell wird mit den Worten zitiert: "Eine Architektin zu sein, ist ein großes Privileg. Diesen Preis zu gewinnen, ist eine wundervolle Bestätigung unseres Glaubens an die Architektur."

Der Pritzker-Preis gilt als renommierteste Auszeichnung der Architekturbranche und ist mit 100.000 US-Dollar (etwa 90.000 Euro) dotiert. Er wird in diesem Jahr zum 42. Mal vergeben. Unter den bisherigen Preisträgern waren nur zwei Frauen, Zaha Hadid (2004) und Kazuyo Sejima (2010). Sie stehen in einer Reihe mit Rem Koolhaas, Norman Foster oder Peter Zumthor. Vergangenes Jahr gewann den Pritzker-Preis der Japaner Arata Isozaki.