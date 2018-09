Uwe Wöllner kommt aus Hannover-Garbsen, ist ein moderat autistischer Nerd, nicht ganz dumm ("Abi-Schnitt von 3,4"), aber geschlagen mit der Sozialkompetenz eines Kindes. Ihm fehlt diese sich spätestens mit der Adoleszenz einstellende Korrektivfunktion des Verstandes, mit der ein erwachsener Mensch zu unterscheiden weiß, was er öffentlich äußern darf, und was er besser für sich behält. Wöllner masselt sich um Kopf und Kragen, und sein ständig die Umwelt brüskierendes, zumindest dem Konsens nach asoziales Verhalten bekommt einen Drift ins Anarchische.

Er selbst weiß um seine Defizite, könnte sich bis zu einem gewissen Grad anpassen, und auch seine nächsten Verwandten ahnen das und machen ihm das Leben zur Hölle, aber er will sich diesem Konditionierungsdruck nicht beugen. Und er hat einen Trick: "Ich nannte ihn den 'Do-little-Trick', weil man fast nichts machen musste, außer eben nichts tun oder das Falsche sagen. Die Folge war immer dieselbe: Die anderen wurden erst wütend, weil sie dachten, man stelle sich dumm, aber dann sagten sie: 'Komm geh zur Seite, ich mach’s!'"

Wöllner ist einer der zuerst in der Serie Mein neuer Freund auftauchenden Parade- und Ausnahmecharaktere von Christian Ulmen, diesem großartigen Mimen, den man viel zu lange das widerliche Comedy-Etikett anheften wollte. In seinem ersten Roman Für Uwe überführt er die Fiktion einfach in einen anderen Aggregatzustand, lässt er Wöllner selbst seine "abgefahrene Lebensgeschichte" erzählen. "Das ist eine krasse Ehre für mich. Okidoki, ein eigenes Buch! Voll der Becher." Ein ganzes Buch voller Rollenprosa, und was Ulmen als Schauspieler gelingt, gelingt ihm auch als Autor. Seine mit miesen Pennälerwitzchen, Schlaumeiereien und absurd-debilen Verirrungen gestopfte Diktion ist absolut stimmig:

"Meine Familie war Mitglied im Tennis- und Hockeyclub Garbsen. Auch ich musste da früher Tennis spielen ... Einmal spielte ich bei einem Tennisturnier gegen einen Jungen, der nicht räumlich gucken konnte und eine künstliche Luftröhre hatte. Er gewann ... In meiner Klasse waren früher fast nur Hockeyspieler. Alle aus dem THC Garbsen. Alle dumm wie DDR-Brot. Ich versuchte es mit vierzehn ein paar Mal, in deren Hockeymannschaften zu kommen. Wurde aber nie aufgenommen. Die hatten halt immer so Lacoste an und hörten Modern Talking, und ich stand auf die Scorpions und hatte damals schon mehr so coole Hemden von Holzfällern an und meine Bugs-Bunny-Mütze, die tausendmal goiler war als jedes Arschloch-Krokodil auf den Polo-Hemden von den Hockey-Seppeln. Ich war einfach zu abgedreht drauf für die."

Am Plot allerdings merkt man ein wenig zu deutlich, worum es hier vor allem geht: nämlich nicht um Literatur, sondern um eine möglichst volle Pointenpackung, die sich dann auch für die alsbaldige Verfilmung zu empfehlen sucht. Nicht zuletzt die Standardsituationen im Komödienfach werden hier zu mutwillig hergenommen. Am Anfang die Beerdigung von Wöllners Mutter, die von einem Hockeyball erschlagen wird, am Ende dann die Geburtstagsfeier seines Vaters – beide enden naturgemäß in einem von Uwe absichtsvoll und mit perfider Effizienz herbeigeführten Eklat. Und dass dieser Kindskopf, der nach dem Tod seiner einzigen Fürsprecherin in der Familie sofort nach Berlin verstoßen wird, sich dort ausgerechnet bei einem befreundeten Bestattungsunternehmer verdingen muss und selbstredend gleich das erste Kundengespräch voll in den Sand setzt – tja, wer hätte das für möglich gehalten?! Egal, witzig ist das allemal und ziemlich "von Goilistik gehittet".