Er schrieb nur einen einzigen Roman – und dieser wurde zu einem weltweiten Erfolg. Der Verfasser von Der Fänger im Roggen, J. D. Salinger, ist mit 91 Jahren in seinem Haus in Cornish im US-Staat New Hampshire gestorben. Dies teilte seine Sprecherin mit.

Aus Respekt vor seinem "lebenslangen Bemühen um Abgeschiedenheit" werde es keinen Gottesdienst zur Beisetzung geben. "Die Familie bittet, aus Respekt gegenüber dem Leben und Werk von Mister Salinger, diesem Wunsch zu folgen", sagte seine Sprecherin. "Er wird von den wenigen, die ihm nahe waren, ebenso vermisst wie von den zahllosen Lesern."

Jerome David Salinger wurde am Neujahrstag des Jahres 1919 geboren. Seine Mutter, eine irisch-schottische Katholikin, war wegen des Vaters zum Judentum konvertiert. Erste Schreibversuche unternahm er als junger Kadett in einer Militärschule, als Student veröffentlichte er Kurzgeschichten. Im Zweiten Weltkrieg kämpfte er in Frankreich, schrieb aber weiter. Dort traf er auch den Kriegsberichterstatter Ernest Hemingway, der ihm einer Biografie zufolge ein "verdammtes Talent" bescheinigte.

1951 erschien Salingers erster und letzter Roman, der eine ganze Generation beeinflusste. Der Fänger im Roggen handelt vom 16-jährigen Holden Caulfield, der aus dem Internat fliegt und sich in Salingers Heimatstadt New York durchschlägt.

Das Buch ist ein frühes Dokument der beginnenden Jugendrebellion. Zudem war der Schreibstil auffällig und nicht zuletzt die Sprache, die sich zahlreicher Schimpfwörter bediente. Das Buch wurde in den ersten drei Jahren weltweit zehn Millionen mal verkauft und geht auch sechs Jahrzehnte später noch zu Hunderttausenden über den Ladentisch.

Der Autor lebte die letzten Jahrzehnte völlig zurückgezogen, sein letztes Interview ist 30 Jahre her (ZEIT ONLINE-Nachruf). Zuletzt hatte er 1965 veröffentlicht. Er war vor einem halben Jahr noch einmal in die Öffentlichkeit getreten. Da hatte Salinger gegen einen Autoren geklagt, der mit 60 Years Later: Coming Through the Rye eine Fortsetzung des Fängers im Roggen verkaufen wollte.