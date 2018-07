Liebe Leserin, lieber Leser,



Loch gegraben,

Bronze rin,

Glocke fertig,

bim

bim

bim



Kommt Ihnen das bekannt vor? Auch wenn Das Lied von der Glocke von Friedrich Schiller stark zusammengefasst wurde, bleibt es doch erkennbar. Dahinter steckt die Sehnsucht nach der Einfachheit – auch in der Literatur. Deswegen haben wir uns ein einfaches, kleines Quiz ausgedacht: Hier finden Sie kurze Sätze, von denen jeder einen Klassiker der Weltliteratur beschreibt. Werke von mehreren Hundert Seiten in ein paar Wörtern zusammengefasst. So einfach ist das!

Sieben Jahre im Sanatorium

Schrei bricht Glas

Kleine Wesen, große Probleme

Däne kann sich nicht entscheiden

Ewig jung = schlimm

Sohn vom Chef kommt vorbei

A + C, B + D

Seniorenangler fängt Fisch

Zu jung

Großes Tier tötet

Welche Wälzer haben Sie schon gelesen und können ihn für uns zusammenfassen? Wir freuen uns über Ihre Vorschläge und wünschen allen viel Spaß beim Erraten des Originaltitels.

Ihre ZEIT ONLINE-Redaktion

Ach, ja: Bei den oben stehenden Vereinfachungen handelt es sich natürlich um: Der Zauberberg, Die Blechtrommel, Herr der Ringe, Hamlet, Das Bildnis des Dorian Gray, Die Bibel, Die Wahlverwandtschaften, Der alte Mann und das Meer, Lolita und Moby Dick .