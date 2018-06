Inhalt Seite 1 — Auf den Schotterstraßen der Provinz Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Auf dem Ortsschild des Nestes Grafton, irgendwo im Mittleren Westen der USA, steht im Kleingedruckten: "321 Einwohner. Halten Sie doch mal an und sehen Sie sich um." Genau das hat der 1956 in Iowa geborene Schriftsteller Tom Drury in seinem in den neunziger Jahren erschienenen und nun von Gerhard Falkner und Nora Matocza brillant ins Deutsche übertragenen Roman getan. Er hat das Tempo einer sich rasant beschleunigenden urbanen Lebenswelt gedrosselt und sich umgeschaut. Ganz genau. Jeden einzelne seiner Figuren betrachtet er mit der gleichen Sympathie und Hingabe. Der Gewohnheiten der Einwohner des Grouse County, ihrer Schrullen, Notwendigkeiten und Nöte, hat er sich angenommen. Das Ergebnis ist ein zauberhaft umherflackerndes, in seiner Lakonie stellenweise hochkomisches Buch, das ohne Idyllisierung und Spott vom Leben auf dem Land erzählt: Das Ende des Vandalismus .

Wie ernst es Drury um die Präzision ist, mit der er den Mikrokosmos seines gerade einmal 400 Quadratkilometer großen Terrains seziert, zeigt sich einerseits in der bewusst naiv gehaltenen Landkarte, die dem Roman vorangestellt ist. Da sind seine Schauplätze, überwiegend Farmen, naturgemäß, die, und das ist eine Erwähnung wert, entweder durch Teer- oder Schotterstraßen miteinander verbunden. Anderseits auch in dem 68 Posten umfassenden Personenregister am Ende. So etwas findet man sonst nur in den großen Romanen der Weltliteratur – ein augenzwinkernder Verweis des Debütanten Drury möglicherweise, oder aber auch ein Hinweis darauf, dass in seinem Universum alle gleich sind.

Allein schon der Titel ist pure Ironie, denn unter dem Motto "Das Ende das Vandalismus" findet in der Turnhalle von Grafton ein Tanzabend statt, der selbstverständlich in einer körperlichen Auseinandersetzung mündet, wie es sich nun einmal gehört. Darin verwickelt: Dan Norman, der Sheriff des Grouse County, und Tiny Darling, ein Taugenichts und Gelegenheitsdieb, den das Leben, das Schicksal oder auch die eigene Trotteligkeit immer wieder beutelt. Damit wären auch zwei der Hauptfiguren benannt, wenn es in diesem Fall so etwas überhaupt gibt. Die dritte wäre Louise, zu Beginn noch Tinys, später dann Dans Ehefrau.

Doch im Grunde genommen sind es nicht nur diese drei Protagonisten – in Wahrheit stehen alle Charaktere gleichberechtigt nebeneinander: Drurys Roman folgt zwar den Wegen seiner Figuren durch die Tage und Monate, durch die Jahreszeiten und Jahreswechsel – wer aber nach einem stringenten Plot sucht, wird ihn sich mühsam zusammensuchen müssen. Wenn überhaupt, dann ist er möglicherweise zu finden in der Entwicklung von Louise Darling von einer flatterhaften, haltlosen Streunerin durch die eigene Existenz hin zu einer Frau, die einen schweren Schlag zu verkraften hat.

Ansonsten aber folgt der Roman eher dem Prinzip eines großformatig angelegten Wimmelbildes: Überall gibt es etwas zu sehen, zu entdecken – Trauriges, Skurriles, Alltägliches, Ungewöhnliches, Peinliches, Putziges. Der Gedanke, eine Provinzgeschichte auf diese Weise als Panorama des Alltags zu inszenieren, liegt auf der Hand: Wo jeder jeden kennt und weiß oder zu wissen glaubt, was der Nachbar gerade tut, ist im Umkehrschluss alles, was geschieht, von öffentlichem Interesse und damit entweder sichtbar oder Gegenstand des Gesprächs.

Man kann das in der bösartigen Variante Klatsch nennen oder, ins Positive gewendet, Gemeinsinn. Als eines Tages im Grouse County ein Findelkind auftaucht, ist die Hilfsbereitschaft auf eine bizarre Weise so groß, dass der Sheriff unter der Last der Spenden aus der Bevölkerung förmlich zusammenbricht: Nicht nur Decken, Spielzeug und Bekleidung und insgesamt 2000 Dollar werden da herangeschafft, sondern unter anderem auch ein Makkaroniauflauf. Wer weiß, wofür er noch einmal gut ist.