Kurz vor ein Uhr Mittags steigt in Berlin ein Araber in den ICE nach München. Schnell findet er den reservierten Sitzplatz im Raucherabteil und macht es sich bequem. Kurz danach fällt ihm auf, dass der große, dicke Umschlag auf dem Nebensitz arabisch beschriftet ist. Der Mann freut sich auf ein Gespräch, aber der Besitzer des Kuverts taucht nicht auf. In Leipzig steigt eine Dame zu, mit kurzem blondem Haar und Handy am Ohr. Sie schaut auf das Paket, und legt es, da er nicht sofort reagiert, dem arabischen Ich-Erzähler auf den Schoß. Gleichzeitig setzt sie sich und telefoniert. Der Erzähler ärgert sich über das flegelhafte Benehmen der etwa fünfzigjährigen Deutschen, aber hat keine Lust zu streiten. Er schaut, was im Umschlag ist: ein Manuskript. Er beginnt zu lesen.

So der Anfang von Der falsche Inder, dem ersten Roman des 1973 in Bagdad geborenen Abbas Khider, Träger des diesjährigen Adelbert von Chamisso-Preises für Autoren nichtdeutscher Muttersprache. Und weil auch Ehrungen selten allein kommen, hat Khider jetzt noch das Los-Angeles-Stipendium des Deutschen Literaturfonds erhalten. Dabei sah es lange nicht danach aus, als werde er je Deutsch lernen. Khider lacht und sagt: "Ich wollte wirklich nicht nach Deutschland. In Rom hatte ich unter Ausländern gehört, Deutschland sei gut für Arbeiter, ein Land wie eine große Fabrik. Ich wollte nach Schweden. Da hieß es, dass Asylanten als erstes Schwedisch-Kurse besuchen müssen. Doch in einem kleinen bayerischen Ort interessierten sich die Beamten nur für mich, nicht für die vielen Deutschen im Zug."

Wenn Abbas Khider nach einer Lesung im "Froschkönig", einer "Literatur- und Pianobar" in Berlin-Neukölln, die ohne den landläufigen Möchtegern-Chic auskommt, aus seinem Leben erzählt, merkt man des Öfteren seine Freude an unauffälliger Ironie, was das Thema angeht. Verwunderlich eigentlich, wenn man hört, was der Iraker auf dem Weg nach Deutschland und darin alles durchgemacht hat. Mehrere Jahre illegal in Staaten wie Jordanien, Libanon, Libyen, Türkei, Griechenland und Italien.

Dann die erste Zeit in Deutschland, die nicht eben glücklich verlief. Die interessierten Beamten brachten Khider in ein Asylantenheim in Passau, eine Stadt, die er wegen ihrer Lage an zwei Flüssen sofort mochte. Doch der Kontakt zur Bevölkerung "war schwierig. Ich dachte ja, da kommen jetzt Studenten oder Journalisten, die wissen wollen, wer wir sind und was wir machen. Aber es waren andere Leute, die sich für uns interessierten: ältere Frauen, die sich nach Liebhabern umsahen, Homosexuelle mit dem gleichen Ziel, aber auch Mafia-Angehörige unterschiedlicher Gruppen, die nach Nachwuchs Ausschau hielten."

Aber nicht nur die Interessenten überraschten, auch die deutschen Gesetze und das sie vermittelnde Personal. "Als ich schließlich eine Aufenthaltserlaubnis hatte, bat ich um Unterstützung für einen Deutschkurs. Der Beamte sagte mir, dafür müsse ich erst ein Jahr lang Steuern zahlen. Als ich meinte, mit meinen Sprachkenntnissen würde ich wohl keine Arbeit finden, sagte er nur: McDonalds oder Burger King. Schließlich habe ich tatsächlich ein Jahr in einem Obdachlosenheim verbracht, alle Jobs gemacht und für einen Sprachkurs gespart."

Abbas Khider ginge wohl kaum so gut gelaunt mit seinem Schicksal um, hätte es ihn in den letzten Jahren nicht doch verwöhnt. Aber eine gewisse Distanz zu seiner Rolle hat der großgewachsene Mann mit den dunklen Locken wohl schon im Irak mitbekommen. Was er von seiner Hauptfigur, dem Ich-Erzähler des im Zug gefundenen Manuskripts erzählt, dass keiner ihm glaube, Iraker zu sein, sei ihm selber passiert. Man habe ihn schon in Bagdad für einen Inder oder Pakistani gehalten. "Und dasselbe ist mir in anderen Ländern passiert. Auch in diesem bayerischen Zug. Auch die Polizisten wollten mir nicht glauben, dass ich Iraker sei, was problematisch war: Iraker genossen damals Asylrecht, Pakistani und Inder nicht."