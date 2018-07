Inhalt Seite 1 — Herr und Frau Garnichts Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Im Jahr 2003 ist Laura Alcoba zum "Kaninchenhaus" nach Argentinien gereist: Eine Ruine am Stadtrand von La Plata, in der sich einmal eine heimliche Druckerei der Montoneros, der argentinischen Stadtguerilla befand. Mit ihrer Mutter, die der Untergrundorganisation angehörte, hat Alcoba Mitte der siebziger Jahre dort gelebt, als Siebenjährige. "Es ist unübersehbar, dass man bei der Erstürmung keine Gnade walten ließ", schreibt sie über den Ort, an dem die wenigen Gefährten ihrer Kindheit ermordet wurden. Einer der Mörserschüsse hat nicht nur die Außenmauer, sondern auch eine Wand zur Küche durchschlagen. In der Garage steht ein Lieferwagen, verrostetet, von Kugeln durchsiebt, mit dem die Erwachsenen die Fahrten unternahmen, die zum Umbau des Hauses, getarnt als Kaninchenzucht, notwendig waren.

Bevor die Antikommunistische Allianz das Haus stürmte, hatte Laura Alcoba es verlassen. Das war 1976. Ihre Mutter konnte bald nach Frankreich geschleust werden, ihr Vater hat die argentinische Militärdiktatur im Gefängnis überlebt. Für Laura wurde ein offizieller Ausreiseantrag gestellt, mit dem sie ihrer Mutter nach Paris folgen konnte, wo sie seitdem lebt und heute als Dozentin arbeitet. Ihren autobiografischen Roman, einen der wichtigsten Texte der aktuellen argentinischen Erinnerungsliteratur, hat sie in Frankreich 2007 publiziert.

Sie habe diese Geschichte von einem literarischen Standpunkt aus sehen müssen, um sie schreiben zu können, sagt Laura Alcoba. Man spürt, dass dieses Projekt lange in ihr gereift ist. Die Bilder, die Erinnerungen seien für sie emotional so extrem gewesen, dass die andere Sprache, das Französische, existenziell gewesen sei. Alcobas argentinischer Schriftstellerkollege Leopoldo Brizuela hat den Roman in ihre Muttersprache übersetzt. Keine leichte Aufgabe: Dauernd habe sie sich eingemischt in diese Arbeit, erzählt Alcoba, wie nervös sie wegen der Übersetzung gewesen sei!

Als ihre Erzählerin beginnt, sich in das Argentinien des Terrors zurückzuversetzen, fällt ihr ein Wort aus ihrer Muttersprache ein: "Embute". Es ist ein ausgestorbenes Wort, das in keinem Wörterbuch mehr verzeichnet ist. Es ist genauso untergegangen wie viele Erinnerungen an diese Zeit zwischen 1976 und 1983, in denen um die dreißigtausend Argentinier verschwanden. Der "Embute" ist ein geheimer Raum, wie das verborgene Zimmer im "Kaninchenhaus", in dem die Druckerpresse stand. Laura Alcoba erzählt, wie die Siebenjährige über diesen hoch gefährlichen Umbau wacht, wie sie mit dem Ingenieur zu flirten versucht, in dessen Gesellschaft sie ihre Tage verbringt. Wie gern wäre sie eine Erwachsene gewesen! Nur ein bisschen älter, ein bisschen reifer!

Da ist dieses Gefühl der Erniedrigung, das das eigene Kindsein auslöst. Sie, die Eingeweihte, weiß, dass ihre Familie im Untergrund lebt, dass sie ihren richtigen Namen nie erwähnen darf. Einmal lässt sich die Erzählerin, überwältigt von den rosafarbenen High-Heels ihrer Nachbarin, zu Milch und Keksen einladen: ein wunderbar leichter Moment, der einmal mehr von Alcobas Fähigkeit lebt, das Trauma ganz aus der Perspektive des Mädchens zu erzählen. Die beiden räumen den gesamten Schuhschrank aus, eine kindliche Freude bemächtigt sich des Mädchens, als sie plötzlich nach ihren Eltern gefragt wird.

Später erfährt sie, was sie geantwortet haben muss: "Wir haben keine Namen. Meine Eltern sind Herr und Frau Garnichts ... " Ein lebensgefährlicher Patzer, der dem Kind das nächste Verhör einbringt. "Ja, ich weiß, dass ich Angst hatte", sagt sie, "ich erinnere mich jetzt wieder sehr gut, ich habe mich in diesem Haus wie in einer Falle gefühlt, bei diesem atemberaubenden blonden Wesen mit seinen Schuhen, das mich so hartnäckig fragte: 'Aber dein Nachname, wie heißt du denn mit Nachnamen? Alle Menschen haben einen Nachnamen, du musst auch einen haben!'"

Das Gefühl, ohne sichtbare Begrenzung eingeschlossen zu sein, können im Roman nur andere Kinder nachvollziehen. "Über die Angst sprachen wir nicht" – heißt es einmal, als Laura mit den beiden Söhnen anderer im Untergrund lebender Montoneros spielt, und doch spricht sie aus allen Szenen dieses Buches: eine kindliche Angst, die plötzlich vergessen ist, aber doch in jedem Gegenstand präsent bleibt und jederzeit wieder hervorzubrechen droht.