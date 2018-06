Inhalt Seite 1 — Da ist ja Thilo Sarrazin! Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Der Mann vorne in der Reihe guckt schon so böse. Ein junger Mann, blonde, halblange Haare. Der scheint ein Fan zu sein und ruft auch mehrmals "lauter" und "man versteht nichts". Kritik ist nicht erwünscht, Gelächter selbstverständlich unangebracht. Aber manchmal muss man einfach lachen. Weil das Vokabular, das von da vorne nach hinten in Fetzen durchdringt, wirklich recht grotesk ist.

Thilo Sarrazin. Ein Auftritt. Auf dem blauen Sofa, hier in den Frankfurter Messehallen. Vor einer Zuhörerschaft, die sonst keiner hinbekommt, noch nicht einmal Jonathan Franzen . Es gibt wenig Applaus und kaum Buhrufe, als Thilo Sarrazin auf das Podium kommt. Man hatte mit faulen Eiern gerechnet; die Veranstalter offenbar auch, jedenfalls ist die Anzahl der Polizisten und zivilen Personenschützer unübersehbar hoch. Sogar auf der Bühne steht einer und guckt böse.

Die Moderatorin bittet um Handzeichen, wer denn das Buch überhaupt gelesen habe. Es melden sich tatsächlich einige. Und wer denn glaube, das Buch gelesen zu haben, fragt sie weiter. Noch mehr Handzeichen. Dann beginnen sie zu reden. Sarrazin ist ein Argumentationsgenie, so beweglich wie eine Klapperschlange, so gnadenlos ungerührt wie ein Felsbrocken. Alles zusammen. Daran muss jeder Scheitern. Sein rhetorisches Grundmuster besteht aus Sätzen wie: "Das haben Sie aus dem Zusammenhang gerissen" oder "Da verstehen Sie mich falsch" oder "Das muss man ein wenig anders betrachten."

Sigmar Gabriel hat ihn zitiert, ob falsch oder nicht, das sagt Sarrazin nicht, sondern nur, dass es sich um eine "bewusste Reduzierung" (oder sagte er "Denunzierung"?) gehandelt habe. Ob die Zitate stimmten oder nicht, will er auch nicht sagen. Bloß nicht festlegen lassen, immer alles offen halten, in jede Richtung, vor allem in jene der Buchkäufer.

Es geht nicht um Inhalte, schon lange nicht mehr. Es geht um ein Gefecht. Was denn daran falsch sei zu schreiben, dass es uns egal sein könne, wie das Klima in 500 Jahren sei, wenn es keine Deutschen mehr gäbe? Und, ach ja, der Applaus von der falschen Seite: Wenn man behaupte, die Erde sei eine Kugel, dann sei die Erde eben eine Kugel. Auch wenn man Zustimmung bekäme von Leuten, die man nicht möge. Interessante Gleichung: Die Erde ist eine Kugel = Thilo Sarrazin spricht die Wahrheit. Jeder Satz eine Wahrheit für sich. Alle Sätze zusammen ein genialer Kosmos der empirischen Unumstößlichkeit.

Es geht Sarrazin auch nicht um den Menschen oder überhaupt um die Menschen. Die nennt er Einzelfälle, und über die will er nicht sprechen. Es geht um Daten, Statistiken, vermeintliche Fakten. Die hat er nachgelesen und recherchiert und zu einem Buch kombiniert. Das ist der Gipfel der Sachlichkeit. Wer etwas dagegen sagt, ist sofort unsachlich.