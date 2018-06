Es ist, als fiele man in dieses Buch hinein. Es wird einem dann schwindelig von all den grotesken und barocken Bildern, und weil man erstmal nichts versteht. Wer ist Lulu, den der Erzähler als beides, als Inbegriff der Schönheit und gleichzeitig des Schreckens beschreibt? Wer ist Victor, dem er die Geschichte erzählen will? Weshalb dieses ganze Gewese um einen Ausflug in ein Ferienlager, das in einem ehemaligen Gutshaus untergebracht ist?

Aber trotz der zunächst unbeantworteten Fragen liest man fasziniert weiter. Der Rumäne Mircea Cartarescu, hierzulande bekannt geworden durch den Roman Die Wissenden , muss selbst von der Geschichte mitgerissen worden sein. Er scheint sie sich in diesem frühen autobiografisch geprägten Roman von der Seele geschrieben zu haben.

Das ist ungewöhnlich in der zeitgenössischen Literatur, deren wohltemperierte Prosa sich mehr oder weniger am realistischen Roman des 19. Jahrhunderts orientiert. Eine Schreibweise, die auf eine gemütliche Distanz zwischen Erzähler und Erzählten setzt. Kunst als Grenzüberschreitung gilt heute eher als pubertär und affektiert.

Travestie , die scheinbare Auflösung der Geschlechter in der Verkleidung des Mannes als Frau oder der Frau als Mann. Doch die Distanz entgleitet dem Erzähler, der wie der Autor Schriftsteller ist, nicht nur hier, sondern auch im Bezug auf seine Vergangenheit. Plötzlich ist er wieder dort, wo er mit siebzehn war: in der Hölle.

In Cartarescus Roman wird sie bereits durch den Titel zum Programm:

Die Hölle, hatte Jean Paul Sartre gesagt, das sind die Anderen. Im Ferienlager, einem alten Gutshaus mit Park, in das der Erzähler 1973 fährt, sind die Anderen die Klassenkameraden. Bereits auf der Fahrt im Bus grölen sie unisono schlüpfrige Lieder. Sie nerven ihn mit ihrer ständigen Aufforderung mitzumachen. "Ich war viel einsamer als jetzt, da ich sehr einsam bin", sagt der inzwischen 34-jährige. "Damals war die Einsamkeit mein Beruf." Er liest Gedichte und fühlt sich als unverstandenes Genie. "Ich litt an der Sehnsucht, Gott zu werden", heißt es weiter. Und daran, den einen, die ganze Welt umfassenden Roman schreiben zu müssen.

Zudem nagt der Zweifel an ihm und treibt ihn fast in den Wahnsinn. Wie gerne würde er die Klassenkameraden verachten, aber er kann es einfach nicht. Letztlich beneidet er sie sogar um ihre Blödheit, ihre Naivität, mit der Jungen und Mädchen eng umschlungen in der Disco tanzen. Und so drohen den "Künstler als junger Mann" die ambivalenten Gefühle zu zerreißen. Die radikale Unterdrückung seiner Sexualität zugunsten eines diffusen Kunstwillens erhöht den körperlichen wie seelischen Druck weiter und macht ihn zum Frauenverächter. In seiner halb-infantilen Welt stellt er sich das Ideal der Geschlechter als unschuldig vor.

Er ahnt auch, dass es kein zurück in die Kindheit gibt. In dieser pubertären Gemengelage treibt dann der Auftritt von Lulu die Krise auf die Spitze. In seinem bizarren Aussehen, den künstlichen Brüsten, der dick aufgetragenen Schminke, mit der er bei der Miss Wahl zur Belustigung aller anderen auftritt, bricht für ihn endgültig eine Welt zusammen.