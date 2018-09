Neben Gedichten schrieb die Ehefrau des Schriftstellers Erwin Strittmatter auch Prosa für Erwachsene und Kinder. Im Osten Deutschlands erreichten Strittmatters Gedichtbände Auflagen von mehr als zwei Millionen Exemplaren. Im Alter von 80 Jahren ist die Lyrikerin in der Nacht in Berlin gestorben. Das teilte ihr Verlag Das Neue Berlin mit. "Die Ausnahmepoetin vermochte den Reigen des Lebens in Verse zu kleiden, in denen die Menschen Halt finden", heißt es im Nachruf des Verlags.



Eva Strittmatter wurde am 8. Februar 1930 in Neuruppin geboren. Die studierte Germanistin und Lektorin begann Mitte der sechziger Jahre mit dem Schreiben. Ihre Gedichtbände tragen poetische Namen wie Ich mach ein Lied aus Stille (1973) oder Mondschnee liegt auf den Wiesen (1975). Naturbeschreibungen, Gefühle und menschliche Haltungen waren ihre Themen. Die fast klassische Einfachheit ihrer Sprache wurde auch im Westen gelobt. Sie stehe in der Tradition etwa des frühen Heine oder einer Droste-Hülshoff, hieß es.

Seit dem Tod ihres Mannes, der 81-jährig 1994 starb, war die Mutter von vier Söhnen auch die Verwalterin seines Werks und ordnete den Nachlass. Einblicke in die Schreibwerkstatt und die persönlichen Beziehungen des Schriftstellerehepaares geben die von ihr veröffentlichten Briefe aus Schulzenhof in drei Bänden. Schulzenhof in Dollgow im Land Brandenburg, wohin sich die Strittmatters Anfang der fünfziger Jahre aus Berlin auf ihr bäuerliches Grundstück zurückzogen, blieb nach dem Tod des Lebensgefährten ihr Zuhause.

Ihr letzter Gedichtband Wildbirnenbaum erschien 2009 im Aufbau Verlag. Strittmatter sei seit längerer Zeit krank gewesen. Schon an der Feier zum ihrem 80. Geburtstag im vergangenen Jahr habe sie aus diesem Grund nicht teilnehmen können, teilte der Verlag mit.