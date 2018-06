Inhalt Seite 1 — Rainald Goetz als Gesamtkunstwerk Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Die berüchtigten Minuten vor der Lesung. Der Autor ist nervös. Er setzt sich, springt wieder auf, geht umher, während die Besucher langsam ihre Plätze einnehmen. Der Autor zieht seinen Mantel aus, dann wieder an, der Schal wird zurechtgerückt, der Mantel wieder abgelegt und über einen der Stühle gehängt. Er setzt sich erneut. Als ein paar der Gäste im Publikum, offensichtlich Journalisten, ihre Notizbücher zücken, tut der Autor es ihnen gleich und schreibt hektisch ein paar Zeilen hinein. Vor ihm auf einem Tischchen liegen: Zeitschriften, Bücher, eine Kladde.

An der Längswand hängt Enzensbergers Landsberger Poesieautomat. "WORTFETZEN, FUSSSPUREN, FOSSILE PARADIESE" steht da. Hinter ihm sind diverse Zeitungsausrisse an die Wand gepinnt: Artikel mit Fotos von Angela Merkel bis Niklas Luhmann. Auch Wirtschaftsbosse sind zu sehen, Künstler, noch mehr Politiker. "Es ist kalt, mein Freund", sagt der Autor lachend – mehr zu sich als zu den Anwesenden – und hängt sich den Mantel um die Schulter.

Rainald Goetz eröffnet mit einer Lesung seine Ausstellung Politische Fotografie im ehrwürdigen Marbacher Literaturmuseum der Moderne . Lange hat man um ihn gebuhlt. Lange habe es gedauert, sagt Direktor Ulrich Raulff in seiner kurzen Begrüßung, Goetz zu überzeugen, im Rahmen der Reihe "Fluxus" einen Raum mit seinen Ideen und Exponaten zu bespielen.

Die Beharrlichkeit hat sich gelohnt. Der Auftaktabend vor Fans und Marbacher Archivaren ist eines jener seltenen Ereignisse, die einem den tieferen Sinn von literarischen Veranstaltungen vergegenwärtigen und die Lust am Text zurückbringen können: Hier geht es um die Praxis der Sprache, um ein Floaten zwischen Poesie, Analyse und feuilletonistischen Gemeinheiten, um Aufgekratztheit und Ordnungswahn, um das genaue Sehen.

Dass hier ein Autor die Lesung selbst als komponiertes Kunstwerk betrachtet und gleichwohl in einer vibrierenden, hypernervösen Form eine angenehme Zittrigkeit im Hirn des Zuhörers auszulösen vermag, das kommt nicht allzu häufig vor. Ganz selten kommt es überhaupt vor, dass Rainald Goetz öffentlich auftritt und liest.

"In den Katakomben der Konzentration" überschreibt er den Abend in den Katakomben Marbachs und widmet ihn dem kürzlich verstorbenen Journalisten Marc Fischer . Den großformatigen, an der Wand hängenden Bildern seiner Ausstellung – vom Fukushima-Spiegelcover über Guttenberg-Boulevard-Trash bis zu einer Abbildung von Ernst Jüngers In Stahlgewittern – stellt er jeweils assoziierte Passagen aus seinem "Schlucht"-Projekt gegenüber, Ausschnitte aus den Tagebuch-Romanen klage und loslabern .

Es sind darin jene Textruinen versammelt, die einmal einen großen, schließlich gescheiterten Roman über die Jahre der jungen Berliner Republik ergeben sollten. Nach dem Subsystem Nachtleben wandte sich Goetz Anfang der Nullerjahre den Dispositiven der Macht zu: Von Luhmann zu Foucault, von der Tanzfläche zu den Bundespressekonferenzen. Der Roman ist nicht entstanden oder eben in ganz anderer Form – zersplittert und kleinteilig, die Gegenwart protokollierend und zugleich sezierend, an Details das Signum der Zeit festmachend.