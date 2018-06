Inhalt Seite 1 — Das Ende des Markenkults Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Marken mögen heute überall sein. Tatsächlich aber haben sie es derzeit schwerer denn je. Die Käufer sind abgebrühter, und die Luft am Markt ist dünn. Es ist fast unmöglich geworden, Allerweltsprodukte als Lebensstil zu etablieren, wie dies Coca Cola, Nike oder Marlboro noch konnten. Neuere erfolgreiche Marken wie Ikea, Google und Facebook bieten deutlich mehr als nur eine hübsche Verpackung und vergleichbare Werbeideen. Ihnen gemeinsam ist ein betont nüchterner, pragmatischer Stil, der selbst gegen die Markenkultur gerichtet zu sein scheint. Zudem etabliert sich in Schwellenländern wie China der Trend, westliche Produkte einfach zu imitieren, ohne sich um Copyright und Originalität zu scheren.

Zwei sehr unterschiedliche Autoren, der Werber Martin Lindstrom und der Philosoph Byung-Chul Han , haben sich mit dem Niedergang der Marke beschäftigt. In seinem Buch Brand Sense entwirft Lindstrom Strategien, wie sich die Idee der Marke in die Zukunft retten lässt. Han widmet sich dagegen in Shanzai , 山寨, der gleichnamigen chinesischen Kultur der Imitate. Er zeichnet einen philosophisch fundierten Abschied von der Markenkultur vor.

Doch zunächst zum Praktiker: Stilistisch gehorchen Lindstroms Ausführungen den ungeschriebenen Regeln der Business-Literatur: Sie strotzen vor Allerweltsweisheiten und auf durchsichtige Weise kolportierten Anekdoten. Dennoch ist es interessant, was er zu sagen hat. In der Vergangenheit, schreibt Lindstrom, habe man vor allem auf die Kombination von Bildern und Texten gesetzt, um Produkte zu bewerben. Dies sei durchschaubar, wie das wachsende Desinteresse der Käufer zeige. Es gelte jetzt, andere Sinne zu erreichen, vor allem den Tast- und Geruchssinn, die direkter mit dem Unterbewusstsein verknüpft seien – das versteht er unter Sensual Branding .

Zur Illustration seiner Ideen führt Lindstrom Beispiele an, die teilweise jedem vertraut sind. Das charakteristische Knuspern der Kellogs-Cornflakes, das ein dänisches Labor in jahrelanger Kleinstarbeit für den Frühstücksflocken-Giganten entwickelte. Oder die immer gleiche, intuitiv erfassbare Navigation der Nokia-Telefone, die man mit etwas Übung selbst in einer unbekannten Sprache bedienen könne. Ein brasilianischer Hersteller von Schokoladenkuchen unterlege die Werbung im Kino mit Schokoladenduft.

Aus solchen Vorbildern entwickelt Lindstrom das Modell einer totalen Werbung, die alle Sinne anspricht und nichts dem Zufall überlässt. Das mag dem unbedarften Leser zynisch erscheinen, tatsächlich aber zeigt es nur die tiefe Krise, in der sich die Werbeindustrie befindet.

Wie groß die Verzweiflung hinter dieser Vision ist, macht vor allem Lindstroms Lob der Markenpolitik von Singapore Airlines klar. Ihm zufolge ist die Fluglinie so erfolgreich, weil sie selbst noch das kleinste Detail des Kundenkontakts kontrolliert. Das Make-up der Stewardessen muss einem aufwendigen Pantone-Handbuch folgen, ihr Body-Mass-Index wird per Stichprobe kontrolliert. Und beim Flug wird kleinlich darauf geachtet, dass – selbst während die Passagiere essen – kein Teil des Bestecks auch nur um einen einzigen Zentimeter verrutscht. Halten sich die Mitarbeiter nicht an das strikte Handbuch der Airline, werden sie zur Schulung geschickt. Bei mehreren Verstößen ist der Arbeitsplatz in Gefahr.

Der Autor selbst räumt ein, dass es kein Zufall sei, dass diese Form eines makellos geplanten Kundenkontakts am besten in einem Staat ohne demokratische Kultur gelinge. Vergleichbare Modelle totaler Werbung lassen sich in Demokratien nur schwer verwirklichen, wo man die Persönlichkeitsrechte von Arbeitnehmern und Konsumenten berücksichtigt. Besonders in Europa dürften Modelle der totalen Werbung schnell auch auf totale Ablehnung stoßen.