Am Anfang, der in der Chronologie des Romans das Ende bedeutet, sitzt ein alter Mann weinend auf dem Küchenfußboden seines Landsitzes, in der Hand ein kaputtes Telefon. Und erst nach einigen hundert Seiten Lektüre; erst, wenn man diesen Mann kennengelernt hat in seiner Selbstbeherrschung und Lebensdisziplin, seiner kühlen Geschäftstüchtigkeit und eisernen Willenskontrolle; erst dann erinnert man sich zurück an das Einstiegsbild und begreift dessen Ungeheuerlichkeit. Wie man überhaupt nach Ende der Lektüre noch einmal von vorne anfangen möchte mit dem Debütroman des Briten David Abbott: Erstens, weil es sich dabei um ein wirklich bemerkenswertes Buch handelt. Zweitens aber, um die zu Beginn scheinbar lose herumliegenden Handlungspuzzleteile endgültig zusammensetzen zu können.

David Abbott ist Jahrgang 1938 und gründete eine der einflussreichsten Werbeagenturen Englands. Beides ist dem Roman deutlich anzumerken: Aus ihm sprechen existentielle Abgeklärtheit, Lebenserfahrung und Einsichtsvermögen. Andererseits hat Die späte Ernte des Henry Cage , so der etwas unverständliche Titel der deutschen Übersetzung, hin und wieder eine Neigung zu banalen Sentenzen und einem allzu glatten Funktionieren – selbst dann, wenn das, was erzählt wird, keinesfalls glatt ist. Glücklicherweise stellen die zahlreichen Qualitäten die wenigen Mängel spielend in den Schatten.

Die Katastrophe ereignet sich auf den ersten Seiten: Henry Cage fährt mit seinem achtjährigen Enkel zum Angeln. Unterwegs hält er für einen schnellen Einkauf an; der Junge bleibt im Auto. Das wiederum wird gestohlen; Hal, der Enkel, herausgeschubst. Sein Bein bleibt im Sicherheitsgurt hängen. Hal wird mitgeschleift und stirbt. Während der Beerdigungsfeier schläft Henry in tiefer Erschöpfung ein; in der Nacht ruft ihn seine Schwiegertochter an und macht ihm Vorwürfe, zum ersten Mal. Fast ist es wie eine Erlösung. Schnitt und Rückblende.

Vier Jahre früher, es ist das Jahr 1999, wird Henry mit Ende 50 feierlich als Partner aus der Werbeagentur, die seinen Namen trägt, verabschiedet. Die stehenden Ovationen nehmen kein Ende; Henry lässt in seinem Büro alles so zurück, wie es war. Hier wird zum ersten Mal das Bauprinzip des Romans deutlich: Die Dinge sind in Wahrheit stets ein wenig anders, als sie auf den ersten Blick scheinen. Denn erst viel später erfährt man, dass Henry keineswegs freiwillig und glanzvoll in den verdienten Ruhestand gegangen ist, sondern von den um das Geschäft besorgten Juniorpartnern vor die Tür gesetzt wurde – seine konservativen Geschäftsprinzipien sind allzu oft mit den Anforderungen der neuen Wirtschaftswelt kollidiert.

Hat man dieses Prinzip erst einmal begriffen, ist die vermeintlich gediegene, finanziell abgepolsterte Welt des Henry Cage in ein völlig neues Licht gerückt: Die Ehe mit der strahlenden Nessa? Gescheitert. Die strahlende Nessa, die nun in Florida lebt? Todkrank. Die Affäre mit der wesentlich jüngeren Maude? Eher ein Produkt der Hilflosigkeit. Das Verhältnis zum Sohn? Zerrüttet. David Abbott schickt seinen kühlen, desillusionierten Helden durch ein Fegefeuer des urbanen Alltags. Aus einer zufälligen Begegnung rückt ihm ein gewalttätiger junger Mann auf den Leib; ein Stalker der übelsten Sorte. Er ist der Schatten, der Henry Cage durch das Buch begleitet. Als Henry den Mann endlich und unter, euphemistisch gesprochen: unschönen, Begleitumständen losgeworden ist, rafft er sich zu einem Neuanfang und einer Versöhnung auf – um kurz darauf, und damit ist man wieder am Anfang des Romans, in die größte aller Krisen zu stürzen.

Abbott ist, was seine Biografie und sein literarisches Schaffen betrifft, ein Verwandter des Amerikaners Louis Begley , der auch erst im höheren Alter und neben seiner Arbeit als Rechtsanwalt verdientermaßen zum Starautor wurde. In Henry Cage, Abbotts Protagonisten, glaubt man eine Mischung aus zwei Begley-Figuren wiederzuerkennen (allerdings ohne deren vertrackten jüdischen Familienkomplex ): Zum einen den pensionierten melancholischen Anwalt Schmidt, zum anderen Ben aus Der Mann, der zu spät kam , einen erfolgreichen Unternehmer, der im Selbstmord endet.

Die späte Ernte des Henry Cage ist das Drama einer Biografie, deren Wendung sich in Augenblicken immer neu entscheidet: Daran, ob man einen Autoschlüssel abzieht oder stecken lässt. Daran, ob man einen Umschlag mit Fotos abgibt oder nicht. Daran, ob man den späteren oder früheren Flug nach Florida erwischt. Das ist zugleich perfide und glänzend gemacht von Abbott, der, und das nimmt seinem Roman trotz seiner Neigung zum Schematischen jegliche Trivialität, weder seinem Protagonisten noch dem Leser so etwas wie Erlösung gönnt. Allenfalls die Illusion dessen in kurzen Momenten. Nur ein Wunsch noch: Bitte, bitte keine Erinnerungsszenen mehr, in denen verliebte Paare in ihrem Lieblingsrestaurant in Venedig sitzen ("der beste Platz in ganz Venedig"). Sonst kommt irgendwann der Chefzensorliere.