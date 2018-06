Wahrscheinlich würden die wenigsten Männer wagen, mit rot lackierten Nägeln eine Rede zu halten. Auch bei Meir Shalev, einem Mann von nicht großer, aber kräftiger Statur, der sich in alten Jeans, ausgetretenen Lederschuhen und einem Wollpulli sichtbar wohl fühlt, wirkt diese Idee bizarr. Und doch, genau so hat es sich zugetragen, glaubt man dem Autor, was er in seinem neuen Roman Meine russische Großmutter und ihr amerikanischer Staubsauger berichtet: Während eines Nickerchens hatten ihm die Kinder seines Bruders eine Pediküre verpasst. Er, der anschließend zu einer Versammlung musste, zog mit roten Nägeln los. Die Vermutung der Kinder, dazu sei er nicht mutig genug, wollte er keinesfalls auf sich sitzen lassen.

Woher Meir Shalev, einer der bekanntesten israelischen Schriftsteller, die Chuzpe für solch kleine Kühnheiten hat, wird spätestens deutlich, wenn man einen Blick in jenes Buch wirft, aus dem die Szene stammt. Er erzählt darin von seiner Großmutter Tonia, einer russischen Jüdin, die in den zwanziger Jahren nach Palästina gekommen ist und in Nahalal, einem noch wenig entwickelten Ort im Jezreel-Tal, seinen Großvater geheiratet hat. Eine scheinbar kleine, mit Anekdoten ausgeschmückte Geschichte, die beispielhaft für die aller Einwanderer steht, die sich in den Jahren vor der Staatsgründung aus allen Ecken der Welt aufgemacht haben und sich mit Hand und Harke das Land Untertan gemacht haben.

Zugleich stützt der Roman eine These, die für alle Familien, ob Einwanderer oder nicht, gilt: die Wahrheit einer Familiengeschichte kennt mindestens so viele Varianten wie eine Familie Mitglieder. Wenn nicht mehr. Und so gibt es auch von der Geschichte von Tonia und ihrem Staubsauger unzählige Fassungen. Nur über eines sind sich offenbar alle einig, so auch die Mutter von Shalev, deren Fassung zu erzählen er sich entschieden hat: mit ihrer Ankunft im unwirtlichen vorstaatlichen Palästina wird die junge Tonia zu einem strengen Familienoberhaupt, bekannt für den ewigen Kampf gegen den nahöstlichen Staub, ausgestattet mit der für Einwanderergenerationen typischen Pragmatik und einer ordentlichen Portion Streitlust.

"Sie war wie eine Figur aus einem russischen Roman", sagt Meir Shalev. Dass er so liebevoll über die schrullige Tonia Bücher schreiben kann, liegt zum einen daran, dass er einer der wenigen war, die ein gutes Verhältnis zu ihr hatten. Zum anderen kann er sich mit dem kauzigen, zuweilen obsessiven Charakter gut identifizieren, denn diese Adjektive verwendet der Mann mit der angerauten Stimme, den kurzen Haaren und dem kritischen Blick nicht nur für seine Großmutter, sondern auch für sich.

Putzen kann er bis heute nicht wie sie, durchaus aber Erzählen. Denn Tonias Pedanterie bezog sich keinesfalls nur auf die Reinlichkeit vom Waschbecken bis zur Toilettenschüssel, sondern auch auf die Kunst des Erzählens. "Die Sache war so", begann sie stets, wenn sie Familiengeschichten oder Tratsch aus Amerika berichtete, und mit diesem Satz beginnt auch Shalev seine Geschichten. Und zur Geschichte wird bei ihm alles, was er spricht. Sei es die Antwort auf die Frage, was er zu russischen Einwanderern sagt, die Entstehung eines Romans oder die an sich profane Schilderung eines Putzlappens:

"Einen weiteren Lappen schwang Großmutter Tonia sich über die linke Schulter. Er war größer als alle seine Brüder (…) und war sich seiner Wichtigkeit und Vorrangstellung voll bewusst: eine Art Wächterlappen, der sie auf Schritt und Tritt begleitete, allzeit für einen Blitzeinsatz bereit (...)."

Es hat eine Weile gedauert, bis diese zauberhafte Sprache zwischen Buchdeckel kam. Nach dem Kunst- und Psychologiestudium in Jerusalem, wo er noch heute teilweise lebt, arbeitete Shalev als Journalist. Der Sündenfall – ein Glücksfall? erschien erst 1985, seitdem folgten im Drei-Jahres-Rhythmus Romane, besonders bekannt sind Judiths Liebe , Ein russischer Roman und Der Junge und die Taube . Hinzu kommen Kinderbücher und zahlreiche Auszeichnungen, darunter der höchste Literaturpreis Israels.