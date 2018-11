In diesem Buch herrschen die leisen Töne vor. Dabei werden durchaus große Themen verhandelt: Liebe, Angst, Isolation, und eine Mission – genauer gesagt sogar zwei Missionen. Das Debüt heißt Die Besteigung der Eiger-Nordwand unter einer Treppe. Ein sperriger Titel für eine schöne, schlichte Geschichte, die Max Scharnigg hier erzählt.

Nikol Nanz ist Journalist und schreibt seit Wochen an einem Text über die Erstbesteigung der Eiger-Nordwand. Eines Tages steht er vor seiner Wohnungstür und hört von drinnen eine Männerstimme, die sich mit seiner Frau unterhält. Der lethargische Nanz versteht nicht, worüber gesprochen wird. Er schaut aber auch nicht nach, was vorgeht. Er verkriecht sich im Hausflur unter der Treppe. Wie ein Kind, das sich die Augen zuhält, damit die Welt verschwindet. Ein besonders investigativer Journalist ist er also nicht.

Eine im besten Sinne putzige Ausgangssituation ist das, wie überhaupt einiges putzig ist in diesem Buch. Der Autor, Jahrgang 1980, lässt Nanz in sanften Worten grübeln, er schreibt ihm Hoffnungskleckse in seine ängstlichen Gedanken. Ironie oder gar Zynismus sind ihm fremd. Die staunende Sprache passt zu Nanz’ infantiler Konsequenz, die beinahe neidisch macht: Wenn es brenzlig wird, träumt er sich weit weg von der Welt. Oder wenigstens bis unter die Treppe.

Hier kauert Nanz parallel zur Realität. Er schreibt an seinem Bergsteiger-Text und denkt an seine Frau. Nebenbei kreist er die Abläufe im Haus mit Blick ein: "Die Menschen gingen abends anders durch das Treppenhaus als morgens, sie schlichen in ihre Wohnungen zurück, gingen müde oder erleichtert oder waren mit Einkaufstüten so schwer beladen, dass sie nach jedem Schritt eine winzige Pause einlegen mussten, ganz so, als atmeten sie dünne Luft." Die dünne Luft des Alltags, vor dem Nanz sich nun versteckt.



Und doch ist es die (enttäuschte) Liebe, die diesen Roman treibt. Als der 80-jährige Nachbar Schmuskatz Nanz zum Essen einlädt, geraten Protagonist und Geschichte wieder in Wallung. Wie der junge Eigenbrötler und der alte Kauz bei Speis und Schnaps die Frauen verhandeln – das ist, ja, putzig. Und so weltfremd dieser Schmuskatz auch daherkommt, erfüllt er doch unseren heimlichen Wunsch: Er rüttelt Nanz auf.



Dabei kann er kaum verbergen, dass er mit dieser Seilschaft auch seine eigenen Dämonen austreiben will: Für jegliche Liebe, die Schmuskatz im Leben verpasst hat, soll Nanz gefälligst um seine kämpfen. Sein Tritt in den Hintern des antriebslosen Nachbarn ist ein Tritt im Namen des Lesers, im Namen aller Liebenden. So bricht die Selbstzweckgemeinschaft auf, das Treppenhaus hinauf zur Gewissheit. Jeder für sich, aber beide gemeinsam, und irgendwie auch für uns. Jetzt dürfte der Autor eigentlich keine Zeit verlieren.

Scharnigg ist Journalist, unter anderem Redakteur bei jetzt.de und Kolumnist der Süddeutschen Zeitung. Er weiß um die Dramaturgie kurzer Texte, und auch sein Buch ist mit 160 Seiten keine lange Geschichte. Trotzdem liegt er falsch, indem er nun die Erstbesteigung der Eiger-Nordwand mit der Odyssee durchs Treppenhaus verknüpft. Die nette, wenn auch plakative Idee drosselt das Erzähltempo. Der Leser wird fortan an Stellen aus dem Text geworfen, an dem er eigentlich schon kurz vor dem Gipfel steht.

Auch wenn Scharnigg feine Parallelen zum Aufstieg durch das Treppenhaus herstellt: Die Passagen über die echte Eiger-Nordwand sind zu lang. Wir wären lieber bei Nanz geblieben, hätten mit ihm um die Liebe gekämpft, Stufe für Stufe. Gerne auch für Schmuskatz, diesen schrägen Vogel. Stattdessen verliert das Buch sich in einer allzu detaillierten Lektion in Bergsteiger-Geschichte. Da ist die ganze Vorarbeit plötzlich für die Katz. Für die Schmuskatz, sozusagen. Der bleibt nämlich bald darauf ebenso auf der Strecke.

Die Besteigung der Eiger-Nordwand unter einer Treppe war (mit einem Auszug) für den Ingeborg-Bachmann-Preis und den Debütantenpreis der Lit.Cologne nominiert. Gewonnen hat es nichts. Und es ist bedauerlich, dass dieser Debütroman gegen Ende die Orientierung verliert. Scharnigg scheitert an einer Eiger-Nordwand, die er selbst geschaffen hat. Zum Glück ist der Nebel so kurz vor dem Gipfel aber nicht dicht genug, um den Rückblick auf die ersten hundert Seiten zu trüben.