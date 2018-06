"Um uns von der Softness der Vorabendserien zu emanzipieren, haben wir uns am Anfang unserer Beziehung für ruppigen Sex entschieden", sagt Wim Endersson, 26 Jahre und Literaturagent. Er ist stolzes Kind CobyCountys, eines fiktiven Wellness-Mekka am Meer, das weder in den USA noch in Europa liegt und trotzdem Miami Beach und Berlin Prenzlauer Berg zu vereinen scheint.

Stets auf der Suche nach dem authentischen Ich und der Optimierung seiner selbst bedarf für Wim jeder Konsum, ob sexuell oder materiell, einer überlegten Entscheidung. Dem Ich-Erzähler aus Leif Randts Roman Schimmernder Dunst über CobyCounty scheint jedes Gefühl abhanden gekommen, jede Geste zur Pose zerdacht, er scheint zum Zitat seiner selbst geworden zu sein: "Im Supermarkt halten sich viele ihre Hände vor den Mund. Es sind unkontrollierte, total abgegriffene Gesten, und als ich mich frage, mit welcher Gestik ich selbst gerade aufwarte, verkrampfe ich total. Ich verschränke die Arme und lehne mich auf mein linkes Bein."

In der Stadt CobyCounty, deren Grundstein eine Beautyfarm legte, führt Wim ein selbstreflektiertes Leben ohne Sorgen. Seine "durchorganisierte Liebe" mit der "talentierten Carla Soderbergh" beschränkt sich auf zwei bis drei Treffen pro Woche. Seinen Job als Literaturagent bestreitet er mit größtmöglicher Gelassenheit und wie alle Ansässigen CobyCountys treibt ihn in diesen Märztagen nicht viel mehr um als die Vorbereitungen auf die Urlaubssaison. Nur manchmal zwingt ihn die Angst, von der Shampoo-Skulptur vor seiner Haustür erschlagen zu werden, seine Schritte zu beschleunigen.

Ansonsten: Alles soft, alles light und auf mittlere Frequenz gedimmt in CobyCounty. Bis die örtliche Hochseilbahn entgleist, "Menschen mit Laptops und externen Festplatten auf dem Arm in ihre Familienvans flüchten" und so der Startschuss gegeben ist für das langsame Zerfließen von Wims in Ritualen erstarrter Welt. Seine Beziehung findet zu einem abrupten Ende und sein bester Freund Wesley überbringt die düsteren Prophezeiungen seiner neospiritualistischen Mutter und verlässt Hals über Kopf die Stadt. Wim bleibt cool.

Und so scheinen brennende Villen, die Abwahl des beliebten Bürgermeisters und die Evakuierungsmaßnahmen zu einem sich ankündigenden Monstersturm, die Erregungen zu verbildlichen, die Wim spüren müsste, würde er nicht andauernd versuchen, sich seine Gefühle abzuerziehen. "Früher haben wir [Wesley und Wim] nie gesagt, dass wir verliebt in jemanden sind. Weil uns das konstruiert vorkam, und weil wir nicht naiv sein wollten." Sein Wunsch, nicht so zu sein, wie es in den Medien suggeriert wird, führt zu einem Nihilismus, der Wim zu der Funktionshülle macht, die er vermeiden will.

Randt verknotet seine Figuren in ein dichtes Netz intertextueller Referenzen. So heißt die VWL-Professorin, mit der Wim auf einem Fest seiner Mutter in die Badewanne steigt, ausgerechnet Joline Caulfield und ist damit die literarische Nachfahrin des wütenden Außenseiters Holden Caulfields aus Salingers Fänger im Roggen. Durch solch sorgsam platzierte Details persifliert der Autor formal wie inhaltlich den Anpassungswillen seines Ich-Erzählers. Ob in Berufs- oder Privatleben – Wim leistet keinen Widerstand. Nur wenn er sich übergibt, ist er "maximal ehrlich zu [sich] selbst" und das Kotzen wird zum materialisierten Wunsch, sein Ich aus sich herauszubrechen.