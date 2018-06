Obwohl Dietmar Dath ein extrem produktiver Autor von Romanen und Artikeln ist, ist das in der Connewitzer Verlagsbuchhandlung erschienene Buch Gott ruft zurück sein erster Gedichtband. Dietmar Dath und der Heavy Metal, die Science-Fiction, der Marxismus der Gegenwart, die ästhetische Verteidigung drastischer Kunst: ja! Aber Dath und die Lyrik? Ungewöhnlich.

Der inklusive Inhaltsverzeichnis und einem Nachgedicht des Berliner Pop-Musikers Jens Friebe nur 55 Seiten kurze Band teilt einem nicht direkt mit, dass Dath von nun an auch als anspruchsvoller Lyriker ernst genommen werden möchte. Die Gedichte beschwören nicht einen neuen hohen Ton oder eine verschlüsselte poetische Unverständlichkeit. In der Beschreibung des Verlags heißt es, Dietmar Daths neue Gedichte seien vielfältig, es "geht um Pferdediebe, Sehnsucht, Tiefseefische, den Teufel und auch um die Liebe". Es ist auch nach mehrmaligem Lesen schwierig, diese Gedichte als eine Buchpublikation zusammenfassend inhaltlich und stilistisch zu beschreiben.

Die Gemeinsamkeit dieser 37 kurzen Texte besteht zunächst darin, dass sie Gedichte genannt werden können, zwei Texte sogar Sonett heißen, wie Verstaatlichungssonett und Wahlsonett, es in ihnen Reime und Rhythmen gibt und sie im Inhaltsverzeichnis, mit Ausnahme eines Gedichtes von Anfang bis Ende des Buches alphabetisch geordnet wirken. Von B wie Beccadelli, D wie Die Herkunft der Dinge, E wie Ebertschule bis Z wie Ziegenstrick, Zusammengetrenntschreibung und Zwangsfreiheit. Es gibt jedoch kein durchgängig eindeutiges Thema wie Liebes- oder Arbeitslyrik. Fast jeder Text weist thematisch in eine andere Richtung.

Diese Uneindeutigkeit muss man dem Buch jedoch nicht als einen Mangel anlasten. Manche Gedichte tragen Titel wie Gerhard Stadelmaier, was der Name eines Theaterredakteurs bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist und Henning Ritter, ebenfalls Redakteur der FAZ. Man könnte vorsichtig sagen, diese zwei Gedichte handeln von bestimmten mächtigen Typen im deutschsprachigen Feuilleton.

In manchen anderen Gedichten gibt es eine Sprache der Intimität, ich und du, wir. Daths Gedichte spielen gezielt mit diesem Gedicht-typischen Potential der ungewöhnlichen Leseransprache, wie es sie auch in vielen Popsongs gibt. Gleichzeitig intim, aber an alle gerichtet. So heißt es am Anfang in Leichtwerdenkönnen:

"Du hast mir erlaubt, dich kennenzulernen.

Ich fand deinen kahlen Schädel so schön.

Lach nur, Tierchen, mach nur.

Du hast dich beschwert, dein Gespür sei verschwunden.

Ich fand heraus: Sie hatten dir die Haut verbrannt.

Sing nur, Liedchen, kling nur."