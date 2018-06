Dem Verlegersohn Joachim Unseld steht nicht mehr als der Pflichtteil vom Suhrkamp-Erbe zu. Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Damit gab das Gericht der Suhrkamp-Witwe Ulla Unseld-Berkéwicz Recht, die diesen Anteil zuvor festgestellt hatte. Es handelt sich um etwa 800.000 Euro. Joachim Unseld hatte etwa drei Mal so viel vom Erbe des 2002 gestorbenen Suhrkamp-Verlegers Siegfried Unseld gefordert.



Das Verfahren ging um das Problem, ob die von Siegfried Unseld zu Lebzeiten auf seine Frau übertragene Unterbeteiligung an einer Stiftung in den Pflichtteil eingerechnet werden muss. Knackpunkt ist, dass die Beteiligung erst nach dem Tod des Verlegers wirksam wurde.



Der Vertreter von Ulla Unseld-Berkéwicz argumentierte, dass diese Schenkung bereits zu Lebzeiten Gültigkeit besessen habe und deshalb beim Erbe nicht berücksichtigt werden muss. Joachim Unselds Anwalt hielt dagegen, die Beteiligung sei vor dem Tod des Verlegers nur eine leere Hülse gewesen. Ihre Wirksamkeit habe sie erst nach dem Tod entfaltet und sei somit Teil des Erbes.



Dem widersprach jetzt der Bundesgerichtshof und folgte damit den Entscheidungen in den Vorinstanzen. Die Übertragung der Beteiligung entspreche einer Schenkung unter Lebenden. Die damit verbundenen Werte fließen also nicht ins Erbe ein. Den Streitwert bezifferte das Gericht mit rund 640.000 Euro.



Heinrich Lübbert vom Vorstand der Unseld-Stiftung geht davon aus, dass die Rechtsstreitigkeiten damit beendet sind. Zugleich wies er darauf hin, dass die Auseinandersetzung über den Pflichtteil die ganze Wahrheit überdecke. Joachim Unseld habe bereits zu Lebzeiten seines Vaters etliche Werte überschrieben bekommen. "Er ist nicht leer ausgegangen."



Die Auseinandersetzungen hatten begonnen, als Ulla Unseld-Berkéwicz nach dem Tod ihres Mannes die Leitung des Verlages übernahm. Nach etlichen Prozessen und dem umstrittenen Umzug des Verlages nach Berlin trennte sich Joachim Unseld, Geschäftsführer der Frankfurter Verlagsanstalt, vor zwei Jahren von seinen Beteiligungen an Suhrkamp.



Damit ist der Verlag allerdings nicht zur Ruhe gekommen. Denn seit fünf Jahren streitet die Unseld-Witwe auch mit ihrem Mitgesellschafter Hans Barlach, der offenbar die Führung übernehmen will. Bereits mehrfach trafen sie sich vor Gericht, unter anderem wegen übler Nachrede. Vor gut zwei Monaten ging Barlach erneut zum Angriff über und verklagte Unseld-Berkéwicz wegen Kompetenzüberschreitung und Veruntreuung. Das Urteil steht noch aus.