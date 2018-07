David Byrne kennt man hierzulande vor allem als Gitarrist und Sänger der Talking Heads . Dass er seit der Auflösung der Band 1991 eine erfolgreiche Solokarriere hingelegt hat, ist weniger bekannt. Als Regisseur, Musiker und Künstler tourt er immer noch durch die Welt. Und erkundet auf seinem zusammenklappbaren Fahrrad in den Pausen oder nach getaner Arbeit die Städte, in denen er sich gerade befindet. Was er auf diesen Radtouren gesehen hat, hat er in einem Tagebuch festgehalten.

Das aus diesen Aufzeichnungen entstandene Buch Bicycle Diaries beginnt mit einer Hommage an das Fahrradfahren. Mit dem Fahrrad, schreibt Byrne, habe er immer anhalten können, wann und wo er wollte. "Es ging oft (sehr oft) schneller als im Auto oder Taxi, von Punkt A nach Punkt B zu kommen; und ich musste keiner festgelegten Strecke folgen. In jeder Stadt empfand ich das gleiche Hochgefühl, wenn die Luft und das Straßenleben an mir vorbeizischten. Für mich war es wie ein Sucht."

Auf seinen Erkundungsfahrten durch New York, Berlin, Buenos Aires und anderen Städten dieser Welt verwandelte sich der Musiker so in einen Stadtethnologen. Der Blick des Besuchers, sagt Byrne, der einen Ort nur kurz sieht, sei zwar oberflächlich und letztlich eine Art Selbstbetrachtung, so als sähe man in einen Spiegel; aber man erkenne oft gerade in diesen erkennbar gemachten Besonderheiten ein größeres Bild, dass "die verborgenen Pläne einer Stadt beinahe wie von selbst" sichtbar macht.

In Berlin sind es im Vergleich zu Byrnes Heimatstadt New York die guten Straßen, die ihn zu Gedanken über diese verborgenen Pläne anregen: "Mit dem Bau von glatten Straßen, sagt vielleicht mancher, haben die Deutschen die psychologischen Dellen in ihrem Alltag ausgebügelt. Wenn die New Yorker Straßen wilder und schlechter sind … dann sind diese deutschen Straßen auf Prozac – zivilisiert und nicht ganz so aufregend. Aber sollten wir in den Vereinigten Staaten dazu gezwungen sein, auf 'aufregenden' Straßen zu fahren?"

In dem London-Kapitel "Feine Pinkel und Halbstarke. Kulturelle Stereotypen 3" wird Byrnes Deutung des "verborgenen Plans" dann fragwürdig. Er beobachtet die immer noch existierenden Klassengegensätze der englischen Gesellschaft. Aber es sind für ihn keine Stereotypen, wie die Überschrift erwarten lässt, sondern adäquate Beschreibungen der Wirklichkeit. So erzählt er, wie ein Trupp Fußballhooligans in ein besseres Restaurant in Soho einfällt und den darin speisenden Gästen mit der Revolution droht.

Überraschenderweise passiert jedoch weiter nichts, sondern die Hooligans pöbeln nur und verlassen dann das Restaurant. Dazu schreibt Byrne: "Der britische Klassenantagonismus lebt weiter. Er hält die Halbstarken auf ihrem Platz und lässt die feinen Pinkel nervös auf ihrem hin- und herrutschen. Kein Wunder, dass sie ihre Privatclubs lieben!"