Hiesigen Transatlantikern ist es übel aufgestoßen: Das radikal linke Amerika ist zurück. Genau zehn Jahre nachdem die vernünftigen Kräfte des Lands unter den Trümmern zweier Hochhäuser begraben wurden, feierten sie ihre spektakuläre Auferstehung, nur wenige Häuserblocks vom Ground Zero entfernt. Zwei linke amerikanische Zeitschriften, n+1 und Yes! , haben die ersten Bücher zur Occupy-Bewegung herausgegeben, beide stellen sie als Zeitenwende dar. Der Band des n+1 -Magazins erscheint zeitgleich auf Deutsch und in stark gekürzter Form in Suhrkamps neuer Digital-Edition . Folgt man diesen Zeitdokumenten, dann ist es jetzt schon klar – 2011 wird eine Bedeutung haben wie 2001 und 1968. Es gibt ein Vorher und ein Nachher.

Die Besetzung des Zuccotti Parks sei überraschend zu einem "der wichtigsten und hoffnungsvollsten Ereignisse unserer Leben" geworden, schreiben die Herausgeber des sonst zu Recht des blasierten Hipstertums verdächtigten n+1 -Magazins schon im Vorwort der englischen Ausgabe. Mark Greif , Literaturwissenschaftler und Redakteur dort, schreibt entwaffnend: "Das Engagement für eine noble Sache macht schön." Suhrkamp hat wahrscheinlich recht daran getan, diese Stellen teilweise herauszunehmen: So viel Enthusiasmus verträgt sich nur schlecht mit dem heimischen Gemüt.

Ansonsten überzeugt der n+1 -Band mit ungeschminkten Augenzeugenberichten. Gerade dass die Autoren die Ereignisse kritisch angehen, unterstreicht paradoxerweise den Charakter ihrer Schilderungen als Konversionserlebnisse. Überraschend resümiert etwa Sarah Leonard eine in vielen Dingen unschön anmutende Diskussion zwischen Anarchisten und Sozialisten: "Alles in allem hatte man das wohltuende Gefühl, in eine Zeit zurückgeworfen zu sein, in der Politik tatsächlich noch eine Rolle im Leben der Menschen spielte."

Einen ähnlichen Umbruchscharakter skizziert Astra Taylors Schilderung einer versuchten Besetzung des BMW Guggenheim Labs, einer firmengesponserten temporären Kultureinrichtung. Genauso selbstverständlich wie man dort – ganz linksliberales Kulturestablishment – zuerst eine Occupy-Wall-Street-Tour angeboten habe, habe man sich hinter Sicherheitsleuten verschanzt, als die leibhaftigen Besetzer angerückt seien. Laut dem französischen Philosophen Alain Badiou erkennt man an solchen Verschiebungen politische Ereignisse: Sie erzeugen klare Trennlinien zwischen Freund und Feind, die vorher möglicherweise gar nicht sichtbar waren.

Pessimistischer sieht Marco Roth die Wende, für die Occupy 2011 steht, in seinem Essay Abschiedsbriefe an den amerikanischen Traum . Man fühle sich bei den Protesten an diejenigen der beim Übergang zur Industrialisierung obsolet gewordenen Klassen erinnert. Er wagt Science Fiction: "Womöglich werden zukünftige Historiker die Vertreter der 99-Prozent-Bewegung achselzuckend als unvermeidliche Opfer des Übergangs zur postindustriellen Ära bezeichnen, der Großen Anpassung oder wie immer der vermutlich dem Chinesischen oder dem brasilianischen Portugiesisch zu entnehmende Begriff für das lauten wird, was sich gegenwärtig an ökonomischer und sozialer Neuordnung abspielt."

Aus sozio-ökonomischer Sicht hat Roth sicher Recht – die Tatsache, dass sich 2011 so viele gut ausgebildete, weiße Mittelschichtler empörten, zeigt auch, dass sie die hübsche Idee einer multipolaren Welt gar nicht mehr so toll finden, wenn es an den eigenen Geldbeutel geht. Man demonstriert nicht für soziale Gerechtigkeit auf globaler Ebene, sondern für sich selbst – Roth spricht von "Klassenbewusstsein".