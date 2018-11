Am Anfang stand ausgerechnet Ulysses : Es war das große unlesbare Buch der großen unlesbaren Bücher, das die Schweden Henrik Berggren und David Kjelkerud auf die Idee für Readmill brachte. Ein E-Book-Programm, das die bisherigen Möglichkeiten des Lesens überschreiten soll: Indem es die Lektüre ins digitale Zeitalter holt und zu einer sozialen Erfahrung macht.

Kjelkerud und Berggren hatten gerade iPad und E-Books für sich entdeckt, als sie Ende 2010 nach San Francisco reisten. Dort fiel ihnen das Joyce-Exemplar ihrer Freundin Caterina in die Hände: Ein Wälzer von einem Buch, jede einzelne Seite mit unzähligen Anstreichungen und Notizen versehen. Die Zeichen eines persönlichen Leseprozesses, zu einem Schattendasein im Bücherregal verdammt. "Wir hatten das Gefühl, dass große Teile in der Geschichte des Buchs einfach verloren gehen", sagt Berggren. "Gedanken, die Menschen an den Rändern von Büchern notieren, die dann in den Regalen verschwinden und die niemand mehr zu Gesicht bekommt."

Es sind diese Marginalia des Lesens, diese heimlichen Denkanstöße, die die zwei Stockholmer von ihrem Stiefkind-Dasein befreien und an die Oberfläche befördern wollen – zugänglich für andere, in einem digitalen Leseprogramm. "Wir sahen in San Francisco einmal Ulysses als Buch und dann eine Schicht Caterina auf diesem Buch. Aber dass man diese Schicht über den Text legen und wieder wegnehmen kann: Das wird erst in der digitalen Welt möglich. An diesem Punkt beschlossen wir, einen Service zu schaffen, der genau das macht“, sagt Berggren. Danach ging alles schnell: Kjelkerud und Berggren suchten Inverstoren, gingen nach Berlin , gründeten ein Start-Up.

Am Ende dieses Prozesses steht nun Readmill, ein soziales Netzwerk, das Leser und Lesedaten verknüpft, in dem Nutzer den persönlichen Leseakt mit anderen teilen und virtuell über Kafkas Verwandlung oder Austers New York-Trilogie diskutieren. Wer sich die Readmill-App aufs iPad lädt, protokolliert hier automatisch sein Lektüreverhalten und kann andersherum verfolgen, was seine Freunde gerade lesen, wie lange sie dafür brauchen, welche Stellen eines Buches sie sich angestrichen haben.

Readmill empfiehlt Bücher, die passen können

Über eine Markierungsfunktion können Nutzer Buchpassagen als Highlights hervorheben, kommentieren und auch als Permalink in andere Netzwerke wie Facebook und tumblr exportieren. Und ähnlich wie Last.fm, dass seine Nutzern auf Basis ihrer Hörgewohnheiten neue Musik empfiehlt, nutzt Readmill die gewonnenen Daten über das Leseverhalten, um seine Mitglieder auf Bücher aufmerksam zu machen, die in ihrem Umfeld gerade diskutiert werden. Oder die zu ihrem Lektüregeschmack passen.

Dieses Datentracking dürfte Readmill auch für Verlage interessant machen: Weil es Lesegewohnheiten offenlegt und damit eine Art "gläsernen Leser" schafft. Auf Readmill kann genau verfolgt werden, wer wie viele Bücher in welcher Geschwindigkeit gelesen hat, welcher Lesestoff weiterempfohlen wird und welcher durchfällt. Mit solchen Marktanalysen wollen die Readmill-Gründer irgendwann Geld verdienen. "Wir versuchen nicht, mit den Verlagen zu konkurrieren", sagt Berggren. "Wir versuchen, gute Bücher zu empfehlen und Menschen zum Lesen zu bringen – und das ist es doch, was Verleger wollen. Wir hoffen, mit vielen von ihnen zusammenzuarbeiten."