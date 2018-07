"Unser Schulgespenst, der nächtliche Lehrer, geht wieder einmal um, sagt Grasberg und bleibt stehen. Hinter einem der Fenster zeichnet sich im Neonlicht eine untersetzte Gestalt ab, die reglos neben dem Lehrerpult steht. Nur von Zeit zu Zeit tritt sie zögernd an die Tafel, und es sieht so aus, als ob sie etwas anschreibe oder zeichne, um es im nächsten Augenblick gleich wieder auszulöschen." Nicht nur in Klaus Böldls vor zwei Jahren erschienenem Roman Der nächtliche Lehrer geht ein längst zwischen alten und neuen Lehrplänen aufgerieben geglaubtes Gespenst umher; in erstaunlich vielen aktuellen Romanen tritt der Lehrer hinterm Katheder hervor und ins literarische Zwielicht.

Es verwundert nur auf den ersten Blick, dass jüngere Autoren ausgerechnet den über Jahre hinweg unterschätzten und zudem einen der verachtetsten Berufsstände zu literarischen Ehren kommen lassen. Lehrer gehören zu den ersten Opfern gesellschaftlicher Umbrüche. Sie müssen ausbaden, was im Hinterland angerichtet wird: heruntergekommene Schulen, Leistungsdruck, zerbrechende Familienstrukturen, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome und der Verlust klassischer Werte. Lehrer haben es schwer. Burn-out oder innere Emigration sind nicht selten die Folge. Gepeinigte Schülerseelen, die vor allem im 20. Jahrhundert in der Literatur zuhauf gerettet werden sollten und meist unter dem Druck sozialer Normen zerquetscht wurden, kommen heute eher beiläufig vor.

Vielleicht sind die Schüler und ihr Leiden an der Welt einfach nicht mehr interessant genug zur Darstellung von psychischen Deformationen. "Unterm Rad" ächzen nun die ehemaligen Zuchtmeister, die Pädagogen und einstigen Klassenzimmertyrannen. Sie haben inzwischen allen Schrecken oder zumindest alle Macht verloren, mögen sie sich auch noch so fest an ihre Grundsätze und Glaubensdogmen klammern – wie es etwa Inge Lohmark tut. Sie ist die Hauptfigur in Judith Schalanskys Roman Der Hals der Giraffe , eine Mischung aus sozialistisch sozialisiertem Lehrkörper, frustrierter Mutter und darwinistischer Hardlinerin.

Rückzugsgefechte, einstürzende Weltbilder

Ihre Unterrichtsmethoden dürften jeden einigermaßen fortschrittlichen Pädagogen an die dunkelsten Kapitel der Schulgeschichte erinnern; ihre Verachtung für die Kollegen unterscheidet sich nur unwesentlich von der, die sie ihre Schüler spüren lässt. "Die Kollegen kapierten einfach nicht, dass sie nur ihrer eigenen Gesundheit schadeten, wenn sie auf die Schüler eingingen. Dabei waren das nichts als Blutsauger, die einem jede Lebensenergie raubten. Sich vom Lehrkörper ernährten, von seiner Zuständigkeit und der Angst, die Aufsichtspflicht zu verletzen. Unentwegt fielen sie über einen her. Mit unsinnigen Fragen, dürftigen Eingebungen und unappetitlichen Vertraulichkeiten. Reinster Vampirismus."

Inge Lohmark unterrichtet Sport und Biologie, und die Naturwissenschaften haben ihr Weltbild geprägt. Das besteht aus einem synkretistischen Gebilde, einem Konglomerat aus allen möglichen biologistischen Lehren. Im Herzen glaubt sie an Darwin, der ihr zu einer Art Ersatzgott wird. Bei Inge Lohmark läuft die Welterklärungsmaschinerie heiß. Und sie dreht hohl. Irgendwann fängt die geölte Lohmarksche Weltekelproduktion zu stottern an, gibt es leichte Irritationen. Die rühren von der Begegnung mit dem geliebten Feind, den "Unterbelichteten", wie sie ihre Schüler gerne nennt: Ein Mädchen aus der neunten Klasse tut es ihr an, und man weiß nicht genau, ob es daran liegt, dass Inge Lohmark an die eigene Tochter erinnert oder so etwas wie ein homoerotisches Begehren in ihr geweckt wird. Jedenfalls entsteht eine Nähe, die sie zwar negiert, die aber doch etwas in ihr aufbricht.

Man könnte sagen: Das schöne biologistische Weltbild kollabiert aufgrund einer Gefühlsregung. In diesem Roman stürzt aber mehr zusammen – das gesamte System. Die ostdeutsche Provinz, die als Szenerie für Schalanskys Roman fungiert, stirbt langsam ab und aus; die Schule, an der Lohmark unterrichtet, wird in Kürze abgewickelt. Die Lehrer, ob herb und verhärtet oder gefühlsduselig wie die Kollegin Schwanneke, sind jedenfalls auf verlorenem Posten.