Für die Mehrheit der Menschen sind Bezirksämter Orte, die nur zu ertragen sind, wenn man sich eine Zeitschrift vor das Gesicht hält. Eine Schriftstellerin wie Verena Rossbacher dagegen kann sogar ein Beamtenschreibtisch inspirieren. Der Fotograf Alexander Paul Englert hat ihr und anderen Autoren die Frage gestellt: "Wie sind Sie denn darauf gekommen?" So kam es zu einer Reihe sehr persönlicher Porträts an Orten, an denen die Idee zu einem Werk entstand. Der Bildband Momentum – Dichter in Szenen ist im Wienand Verlag erschienen.