Der in China verfolgte Schriftsteller Liao Yiwu erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2012. Der 53-Jährige sei ein unbeirrbarer Chronist, der Zeugnis ablege für die Verstoßenen des modernen China, teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels zur Begründung mit. "Liao Yiwu setzt in seinen Büchern und Gedichten den Menschen am Rande der chinesischen Gesellschaft ein aufrüttelndes literarisches Denkmal."

Der renommierte Kulturpreis, der mit 25.000 Euro dotiert ist, wird seit 1950 vergeben. Die Auszeichnung wird zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse am 14. Oktober überreicht. Im vergangenen Jahr war der algerische Schriftsteller Boualem Sansal ausgezeichnet worden.

Liao Yiwu lebt seit seiner Flucht aus China im vergangenen Jahr in Deutschland. Der Buchhandel ehrt mit ihm einen Schriftsteller, "der sprachmächtig und unerschrocken gegen die politische Unterdrückung aufbegehrt und den Entrechteten seines Landes eine weithin hörbare Stimme verleiht."

Am Rande der Gesellschaft

Der chinesische Schriftsteller erhielt 1987 von den Behörden erstmals Schreibverbot. Während der Unruhen auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 schrieb er das Gedicht Massaker . 1990 wurde er wegen angeblicher "konterrevolutionärer Propaganda" zu vier Jahren Haft verurteilt. Im Gefängnis lernte er Flöte spielen und lebte danach als Straßenmusiker. Er führte Interviews mit Menschen am Rande der Gesellschaft, die in China nicht publiziert werden dürfen. In Deutschland erschienen sie 2009 unter dem Titel Fräulein Hallo und der Bauernkaiser: Chinas Gesellschaft von unten im Frankfurter Verlag S. Fischer.

Zur Frankfurter Buchmesse, auf der China 2009 Ehrengast war, durfte der Autor nicht ausreisen, ebenso wenig zur lit.cologne 2010. 2011 floh er nach Deutschland. Die Erinnerungen an seine Gefängniszeit verarbeitete er in dem Buch Für ein Lied und hundert Lieder. Ein Zeugenbericht aus chinesischen Gefängnissen . Dafür erhielt er im November 2011 den Geschwister-Scholl-Preis . Für diesen Herbst hat der S. Fischer Verlag das Buch Die Kugel und das Opium - Leben und Tod am Platz des Himmlischen Friedens angekündigt.