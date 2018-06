Literatur im Fernsehen: oft schlimm. Kann das denn noch schlimmer werden? Ja, es kann! Die am Donnerstagabend erstmals ausgestrahlte Sendung Bücher und Moor vom Berlin-Brandenburger Sender rbb setzte einen neuen Tiefpunkt. Der beginnt schon beim Titel: Wer kennt nicht das "Miles & More" der Lufthansa ? Ein Programm, mit dem die Fluggesellschaft Daten von Kunden sammelt. Das "More" als appetitanregende und verkaufsfördernde Maßnahme, die einem auch an vielen Imbissstuben und Kiosken begegnet und nun als kleiner Sprachwitz mit dem Nachnamen des Moderators, dem kantigen, öffentlich-rechtlichen Gesicht für alles, was irgendwie Kultur ist.

Der Aufbau der Sendung ist einfach: Dieter Moor trifft einen Gast und legt ihm drei Bücher auf den Tisch, die in drei kleinen Film-Gesprächen mit den jeweiligen Autoren vorgestellt werden. Zwischen den Filmen spricht Moor mit seinem Gast über das zuvor vorgestellte Buch und den Autor. In der ersten Sendung war der Gast der Filmemacher Daniel Levy , in der nächsten soll es Margot Käßmann sein. Die Bücher, um die es ging, waren Reinhard Kleists Graphic Novel Der Boxer , Jakob Arjounis Roman Bruder Kemal und Daniela Dröschers Pola, ebenfalls ein Roman.

Kritik kommt bei Bücher und Moor nicht vor. Alle Bücher waren interessant, spannend und unterhaltsam. Wie jeder Verkäufer als erstes lernt: Bloß keine negativen Gefühle! Was sich dann so anhört: "Und die Geschichten die sich Jakob Arjouni ausdenkt, sind ein wahres Vergnügen. Sein Roman, Bruder Kemal, ist packend. Arjouni schenkt seinen Lesern viele Lebensweisheiten und auch die klingen bei ihm anders." In Denis Schecks Sendung Druckfrisch und auf Wolfgang Herles' blauem Sofa darf ein Buch immerhin noch verrissen werden.

Hier jedoch ist das mit dem Konzept der Sendung ausgeschlossen. Der prominente Gast, der in die Sendung eingeladen wird, kennt die Bücher nämlich gar nicht. Er weiß vor dem Gespräch so viel über sie wie der Zuschauer, der die präsentierten Bücher meist auch nicht gelesen hat. Wie leicht überträgt sich da die Begeisterung des Gastes auch auf den Zuschauer! Eine Strategie, wie sie von reinen Verkaufsfernsehsendern wie HSE24 bekannt ist, wo ein vermeintlicher Konsument völlig begeistert in den Lobgesang einfällt. Und: Wenn der sympathische Regisseur Dany Levy ein Buch interessant findet, muss man es dann nicht kaufen?

200-Wort-Romane!

Viele hatten ja beim Aufkommen von Literatursendungen im Fernsehen gemeint, das Medium Fernsehen verhindere einen adäquaten Umgang mit Literatur. Es würde mit seinen inneren Zwängen, mit "TV-gerechte Rhetorik, Physiognomik und Gestik, Themenauswahl und Zeitökonomie so durchschlagen", schrieb der Literaturkritiker Hubert Winkels in Leselust und Bildermacht (Suhrkamp, 1999), dass "der Liebhaber lesender Versenkung in solchen TV-Happenings seine Bücher wie altes Kulturgerät auf einer Versteigerung lautstark verscherbelt sieht". "Bücher und Moor" macht dies auf eindrucksvolle Weise vor, wenn auch eher mit subtileren Marketinginstrumenten als der Versteigerung. Dabei gab es einmal Gegenbeispiele zu dieser Art von Werbesendungen, zum Beispiel das Literarische Quartett , trotz aller Schwächen.

Absurd wird die Sendung dann am Schluss, wo ein 200-Wort-Roman (!), den die Redaktion als Zusatzgag für jede Sendung bei einem Autor oder einer Autorin in Auftrag gegeben hat, von ihm oder ihr gelesen wird. Für die erste Sendung war es Nora Bossong. Man sieht die Schriftstellerin an einem jener Orte, an denen man nie im Leben lesen würde, auf der Warschauer Brücke, einer der meist befahrenen Brücken Berlins. Im Hintergrund dröhnen ununterbrochen Autos und Straßenbahnen vorbei, während hinter der Kamera pulkweise Menschen zur S-Bahn laufen. An Nora Bossongs ernstem Gesichtsausdruck ahnt man, wie groß die Schwierigkeiten waren, sich an diesem unwirtlichen Ort auf einen Text zu konzentrieren.

Aber um den Text soll es ja auch gar nicht gehen. Im Gegenteil, die Bilder lenken den Zuschauer ständig von ihm ab, immer wieder ist die Autorin im Vordergrund unscharf zu sehen, taucht im Hintergrund ein großes Schild mit "Warschauer Straße" auf. Zwangsläufig liest man immer wieder die beiden Worte. Und verliert den Anschluss zu Bossongs Text. Offenbar wollte die Regie genau das mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern. Sodass hier das Medium wirklich zur Message wird und alles andere im Rauschen von Bild und Ton verschwindet.