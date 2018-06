Es wäre höchste Zeit zu singen, aber anscheinend wird nicht mehr gesungen. Alle sitzen bereits beim Essen. Die Geschenke sind längst ausgepackt, ich habe Rascheln und Reißen gehört, höfliche Dankeschöns, ein paar gemurmelte Erklärungen und dazwischen viel Schweigen. Jubelschreie fehlten diesmal, die sind ohnehin in den letzten Jahren seltener geworden, ich hörte auch kein enttäuschtes Weinen, wie sonst fast immer, und ganz sicher hörte ich kein Singen. Da muss es irgendwelche Absprachen gegeben haben, interne Beschlüsse im Vorfeld, und bestimmt waren es die Kinder, die sich dieses Jahr schlichtweg geweigert haben, die es endgültig zu peinlich fanden, zu schief, zu textunsicher, und jetzt lief stattdessen halt zweimal das Weihnachtsoratorium, und keiner hörte richtig zu, nicht einmal ich.

Dabei ist das Singen dringend notwendig. Ohne das Singen fängt alles endgültig an zu bröckeln, nur beim Singen waren wir immer alle wirklich vereint, waren wir wirklich Familie, diese vier, fünf Lieder lang, bei denen sich Jahr für Jahr höchstens die Reihenfolge änderte. Ich war immer der einzige, der alle Strophen auswendig konnte, ich war als einziger gut vorbereitet, aber das nützte wenig. Ich konnte ja nicht helfen, ich durfte ja nur leise mitsummen, bis auf die zweieinhalb Minuten von O du Fröhliche, wenn Karin und Jens ins Schmettern gerieten, und auch die Kinder endlich mal klar zu hören waren. Da sang ich dann fast aus voller Kehle, und das waren immer die schönsten zweieinhalb Minuten des Abends, das waren die schönsten zweieinhalb Minuten des Jahres. Da bekam ich tatsächlich eine Gänsehaut, aber mit der ist es nun wohl vorbei. Wie es aussieht, bröckelt auch die nun endgültig ab.

Die Kinder trifft natürlich keine Schuld. So etwas ist normal in dem Alter. Johanna ist schon so gut wie ausgewachsen, Schuhgröße 36, mindestens, und Max’ Stimme überschlägt sich fristgemäß, wenn er überhaupt noch etwas sagt. Nächstes Jahr wird er sich wohl schon rasieren und kaum noch etwas mit dem kleinen Mäxchen zu tun haben, der hier in schlabberigen Strümpfen auf und ab hüpfte, wenn er Playmobilburgen oder ferngesteuerte Autos ausgepackt hatte, und ich ständig Angst haben musste, dass irgendetwas davon unters Sofa rollte, was ich dann unauffällig zurückschob, denn unterm Sofa lag schließlich ich. Seit neun Jahren liege ich hier Weihnachten für Weihnachten, stumm und reglos und feierlich. Ich kann mich an die vorherigen Sofas kaum noch erinnern, kaum noch an die vorherigen Familien, mir fehlen Namen, Stimmlagen, all das ist auch nicht mehr wichtig, denn das hier ist ja meine Familie, auch wenn sie anscheinend nicht mehr singt.

Aber wir konnten uns immer auf einander verlassen, und dafür ist eine Familie schließlich das. Seit neun Jahren gehen Jens, Karin, Johanna und Max jeden Heilig Abend verlässlich um halb vier aus dem Haus. Ich weiß nicht, wohin. Auch in einer Familie darf man seine kleinen Geheimnisse haben. Vielleicht gehen sie in die Kirche, zu Freunden, vielleicht Spazieren, irgendein Ritual, das Karin oder Jens noch aus ihrer eigenen Kindheit eingeschleppt haben. Ich werde es nie herausfinden. Denn sobald die Luft rein ist, beginnen verlässlich meine eigenen Weihnachtsvorbereitungen. Ich hole den Notfallsschlüssel aus dem Versteck auf der Terrasse (unter dem vorletzten Blumentopf ganz rechts, bei all meinen Familien lag er unterm Blumentopf). Ich schließe die Tür auf, ich trete ein, und dann kann Weihnachten beginnen. Immer duftet es sofort nach Gänsebraten, selbst vorletztes Jahr, als Jens ausnahmsweise einmal einen Karpfen gemacht hatte. Auf den Duft konnte ich mich immer verlassen, und auch dieses Jahr duftete es, wenn auch etwas weniger intensiv. Ich schob das auf meine Erkältung, auch wenn ich gar keine hatte. Ich wollte nicht wahrhaben, dass es schon anfing zu bröckeln. Ich wollte darüber hinweg sehen, weil das einmal im Jahr doch möglich sei sollte.

Wie immer nahm ich mir ein Plätzchen aus der blauen Blechdose, und sah darüber hinweg, dass es diesmal nur zwei verschiedene Sorten gab. Ich sah über fehlenden Zuckerguss hinweg, über fehlende Streusel. Wie immer fotografierte den Tannenbaum für mein Album, und vielleicht war er ja auch gar nicht kleiner als in den Jahren zuvor, vielleicht bildete ich mir das nur ein. Ich achtete nicht auf Lichterketten, die im Fenster fehlten. Ich achtete nicht darauf, wie verändert das Haus wirkte, auch wenn ich beim Inspizieren nur auf einen neuen Kühlschrank in der Küche stieß, auf ein paar weitere von Karins Aquarellen im Treppenhaus, auf neue Bettwäsche im Elternschlafzimmer. Währenddessen verteilte ich meine Geschenke, nichts Großes natürlich, nichts Auffälliges.

Ich füllte Karins Parfum mit den Gratispröbchen auf, die ich das Jahr über gesammelt hatte, stellte für Jens ein Taschenbuch ins Regal, für die Kinder ließ ich seit einigen Jahren einfach etwas Geld in ihrem Zimmer liegen. Dann band ich mir meine Krawatte um, wie immer die rote mit den Sternen, ging sicherheitshalber noch einmal auf Toilette und begab mich auf meinen Platz unterm Sofa. Unter mir Polyamid, über mir Leinen, auch das war wie immer, und verlässlich setzte die Ruhe ein, die man nur Zuhause empfinden kann, und ich achtete nicht darauf, ob sie nicht früher größer gewesen war. Es sollte jetzt losgehen, es sollte sich jetzt wiederholen, es sollte jetzt endlich wieder Familie sein.