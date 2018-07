In Song of Myself, dem wohl berühmtesten Gedicht des wohl berühmtesten amerikanischen Dichters, schreibt Walt Whitman: I am large. I contain multitudes. Diese sechs Wörter werden oft nicht nur als Behauptung eines Ichs gedeutet. Es erhebt sich in ihnen geradezu das Wesen eines ganzen Landes, mit all seinen Dramen, seiner Größe und Vielfalt. Whitmans Zeilen von 1855 gelten für viele als eine der stärksten poetischen Beschreibungen der USA und ihrer Idee.

Wenn nun Barack Obama erneut als Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wird, dürften nicht wenige einen ähnlichen Anspruch an denjenigen stellen, der sein Gedicht während der Feier vortragen darf. Der Auftritt der Literatur soll in Washington nicht bloß zeremonielles Ornament eines historischen Tags sein, sondern der Gefühlswelt einer Nation bestenfalls einen lyrischen Atem verleihen. Obamas Wahl fiel dieses Mal auf Richard Blanco.

Blanco, 44, ist ein Kind kubanischer Einwanderer, in Spanien geboren, in Miami groß geworden. Er hat bildende Kunst und kreatives Schreiben studiert, ehe er als Ingenieur arbeitete. Seinen Namen habe er angeblich wegen Richard Nixon bekommen, sagt Blanco, zumindest geht so die Familienlegende.

Zwischen zwei Welten

Er ist erst der fünfte amerikanische Vereidigungsdichter in der Geschichte der USA. Eine, wenn überhaupt, Tradition der Demokraten. Im Jahr 1961 war es der berühmte Robert Frost, der für John F. Kennedy las. Dann, 32 Jahre später, lud Bill Clinton Maya Angelou ein, die daraufhin zu Weltruhm kam. Der New York Times sagte Blanco, wenn er über seine Familie schreibe, habe er auch das Gefühl, er schreibe über Obama. Er spüre zum Präsidenten eine tiefe "geistige Verbindung". Die Sprecherin von Obamas Festkomitee sagte, Blancos persönliche Gedichte zeigten, was es heißt, Amerikaner zu sein.

Vor allem in seinen ersten zwei Büchern unternimmt er den Versuch, amerikanische Gegenwart und Alltag mit der Herkunft seiner Eltern zu verknüpfen. Zentral in seinem dichterischen Werk, das bisher noch nicht auf Deutsch vorliegt, ist der kulturelle Übertritt seiner kubanischen Familie aus einem alten in ein neues Leben und ein neues Land. Blanco nähert sich seiner Familiengeschichte in intimen, oft streng komponierten Stücken. Lyrische Bestandsaufnahmen der Entwurzelung und des Heimatverlusts seiner Eltern. Er stellt leitmotivisch die Frage danach, was es heißt, ein Einwanderkind zu sein, zerrissen zwischen zwei Welten.

In El Malibú, einem hochrhythmisierten Versprosastück aus Blancos erstem Buch City of a Hundred Fires, heißt es: "Cruising our new country in our new car, through attractions and distractions, convinced we’d made it so many years since la Revolución— Papá held to his leather-wrapped steering wheel like a worn matador to red wine, denying loss, denying the scented hills remind him of his hills – his hands clean and manicured, free of blood"