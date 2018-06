Nein, eine Fahrt in den italienischsprachigen Süden der Schweiz ist nicht zwangsläufig stimmungsvoll. Wie trist das Land aus einem fahrenden Auto doch aussehen kann, braun-grau verwaschen in diesen Tagen, vor dem Gotthard Stau, bald ist der ganze Tessin Peripherie, denkt man wenig später, alle paar Kilometer leuchtet ein Ikea, hinter Lärmschutzwänden die Ortschaften.

Utopien und herrliche Obsessionen drängen sich also noch nicht gerade auf, sind aber das Motto des neuen Literaturfests Eventi letterari, das in Ascona stattfindet. Die kleine Stadt am Lago Maggiore ist der etwas in die Jahre gekommene, kulturell vereinsamte Nachbarort der Filmfeststadt Locarno. Das legendäre Caffè Verbano, in den Golden Twenties Treffpunkt deutschsprachiger Künstler und Intellektueller, existiert längst nicht mehr, es beherbergt eine Sushi-Bar. Das nicht minder legendäre Antiquariat "Libreria della Rondine" sucht schon länger einen neuen Pächter.

Erich Maria Remarque gehörte einst zur Kundschaft. Sein Freund, der Niederländer Leo Kok hatte das Antiquariat nach dem zweiten Weltkrieg eröffnet, in Buchenwald hatte man dem Pianisten die Finger gebrochen, 30 Jahre lang führte er das Geschäft, zuletzt war die Libreria immerhin noch eine Buchhandlung. Das schöne Haus selbst gehört der ansässigen Kirchengemeinde, sie hat zum Glück kein Interesse daran, dass hier eine weitere Sushi-Bar reinkommt oder eine Herrenboutique für die deutschen Rentner, die den Ort heute prägen.

Die Fallhöhe ist entscheidend

Ascona hat aber noch eine größere Legende. Über der Stadt erhebt sich der Monte Verità, der Berg der Wahrheit. Hier gab es vor dem ersten Weltkrieg eine der ersten Kommunen überhaupt. Was als Export der Schwabinger Subkultur um die Feministin Ida Hofmann und die Gebrüder Gräser begann, entwickelte sich für zwanzig Jahre zum Pilgerort für Zivilisationsmüde aller Art, Künstler, Feministen, Nudisten, Vegetarier, auch Anarchisten und Pazifisten kamen, die meisten abermals Deutsche, es war ein Ort für große Utopien und große Spinnereien. Das mediterrane Klima am Lago trieb die kühnen Gedanken hervor, und der Blick aus dem grandiosen Bauhaus-Hotel von Emil Fahrenkamp tat ab 1929 das Seine dazu.

1929 ist auch das Geburtsjahr von Hans Magnus Enzensberger, er zählt mit Claudio Magris, Mario Botta und etlichen anderen zu den prominenten Gästen des Literaturfestivals, das im Hotel stattfindet. Enzensberger passt zu diesem einst so radikalen Ort, der heute einen gemäßigten, quasi geläuterten Eindruck macht (Barfüßler kann man sich hier nicht mehr vorstellen) – wie Enzensberger selbst, der sich nach seiner Kuba-Phase immer weiter vom utopischen Geist der Zeit entfernt hat, ein menschenfreundlicher Ironiker wurde. Enzensberger liest aus seinem Buch Meine Lieblingsflops und findet beim Scheitern von Utopien die Fallhöhe entscheidend.

Fast alle Utopien scheiterten, weil sie viel zu groß waren. Vom Monte Verità ist vor allem der Mythos geblieben, der in der Rückschau schon damals angekratzt schien. Man stritt sich, ob man Schuhe aus Leder tragen oder Dienstboten haben darf. Franziska von Reventlow arbeitete am Ende ihres Lebens als Lockvogel in einem Locarno Kasino, erzählt die Journalistin und Autorin Elke Schmitter. Der Monte Verità war ein Flop, aber eben ein produktiver Flop, findet Enzensberger: Hermann Hesse, der hier einen vierwöchigen Alkoholentzug antrat, arbeitete sich ein Leben lang an dem charismatischen Gusto Gräser ab, dem Spiritus Rector des Monte Verità. Und die Feministin Ida Hofmann-Oedenkoven hat für uns heute Selbstverständliches durchgesetzt, sie verbat es sich, als Fräulein angesprochen zu werden, sondern bitte mit ihrem Doppelnamen. Es zählen die mühsam errungenen, kleinen Siege, sagt Enzensberger.