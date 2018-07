Es stimmt keineswegs, dass Literaturnobelpreisträger es sich nur auf dem Lande nett gemacht haben und ab und zu mit dem Weltgeist beim Griechen sitzen. Sie gucken auch fern, gehen zum Fußball oder ins Kino, einige haben sogar das Internet entdeckt, und manchen macht das alles zu schaffen: "Seit einigen Jahren überkommt mich beim Besuch von Ausstellungen, oder wenn ich Filme, Theaterstücke und Fernsehsendungen sehe oder Bücher, Zeitungen und Zeitschriften lese, das unbehagliche Gefühl, dass man mich auf den Arm nehmen will", schreibt Mario Vargas Llosa in seinem neuen, um das Mindeste zu sagen, kulturkritischen Essayband.

Alles Boulevard reiht sich in die lange Tradition des Kulturpessimismus. Dessen Hobbyversion trifft man beim Oberstudienrat an, der grimmig den Verfall von Lateinkenntnissen beklagt. Oder bei der Studentin, die die schlechten Quoten von arte anseufzt und die guten von RTL. Der peruanische Nobelpreisträger Llosa ist dagegen eindeutig ein Profi. Mit großer Geste, im vornehmen Perückenton warnt er vor einer Trivialisierung des Geisteslebens.

Alles sei gleichwertig geworden: Kant, Verdi, der Cirque de Soleil und die Rolling Stones. Die Unterhaltung hat jeden Feinsinn niedergewalzt. Schuld an der Misere ist einmal mehr der Sog der Masse, die seit Anbeginn der Moderne den Elfenbeinturm gentrifiziert; als sie die Mauern zwischen U und E niederriss und leichten Herzens dachte, auf der großen Wiese der Kultur sei genügend Platz für alle.

Kultur trennt Oben von Unten



Solche Spaßvögel belehrt Llosa gerne. Er wehrt sich gegen die anthropologische Deutung, die Kultur als Summe aller Schöpfungen einer Zivilisation versteht. Stattdessen betrachtet er sie als eine Verfeinerungsübung, die bestimmten, von Gott beschenkten Leuten zusteht. Kultur ist dazu da, oben und unten zu definieren, eine Art gesellschaftliche Ordnungsinstanz. Was so ähnlich schon bei José Ortega y Gasset stand. In den dreißiger Jahren lokalisierte er bereits den Aufstand der Masse, besonders "an den vornehmsten Stellen, die, als verhältnismäßig verfeinerte Schöpfungen der menschlichen Kultur, vorher ausgewählten Gruppen, mit einem Wort Eliten vorenthalten waren". In diesem Sinne schreibt Vargas Llosa seine Verlustgeschichte. Wobei er selbst bestimmt, was als Kultur gelten soll und was nicht.

Nun spricht nichts dagegen, gewissen Müll zeitgenössischer Unterhaltung auch als solchen zu bezeichnen. Es gäbe ja genug Grund zu Klage: Angefangen mit der Verblödungsbereitschaft mancher Fernsehsender. Über volkstümliche Liedchen und erbarmungswürdige Buchveröffentlichungen. Bis hin zum kuriosen Argwohn, der Dingen heute begegnet, sobald sie den Anschein des Elitären erwecken. Über all das ließe sich reden. Das setzte aber voraus, sich überhaupt ernsthaft mit der Gegenwart beschäftigen zu wollen.

Glasiger Blick des Nostalgikers



Waren einst die staunenden Augen die Zunftgebärde des Intellektuellen, der in den "Eingeweiden der Dinge" (Ortega y Gasset) wühlt, so ist in Alles Boulevard davon nur der glasige Blick eines Nostalgikers übrig, der es sich im Überflugmodus bequem gemacht hat. Von dieser Perspektive aus gibt es natürlich nichts, was heraussticht. Nichts erscheint höher als das andere. Die Welt ist eine Scheibe.

Kein heutiges Buch, kein Film, kein Bild, keine Musik ragt in den platonischen Himmel hinein, aus dem Vargas Llosa auf den Leser selbstgewiss herabplaudert. Hier mal über Carla Bruni spottet, dort mal Visconti und Buñuel im heutigen Kino vermisst, das er mit einem Handstreich für frivol erklärt. Nachdem es der Philosoph Jean Baudrillard in einem Vortrag gewagt hatte, Jurassic Park zu erwähnen, strafte Llosa ihn mit Grußlosigkeit.

Wer so hoch über den Dingen angebliche Großwetterlagen beurteilt, läuft schnell Gefahr, selbst welche zu erzeugen. Hernieder geht dann zuweilen ein Gemeinplatzregen, den sein Schöpfer offenbar für nötige Zeitdiagnostik hält:

"Wenn heute ein Politiker auf der Beliebtheitsskala nicht abrutschen will, muss er sein Augenmerk in erster Linie auf die Gestik und das Äußere richten." Oder: Drogen dienen Menschen "dazu, sie in ihren großen Zweifeln und Fragen nach der menschlichen Natur, nach Leben, Tod und Jenseits, Sinn oder Unsinn des Daseins zu besänftigen". Musikgruppen "versammeln bei ihren Konzerten Menschenmengen (…) Wie die dionysischen Feste (…) sind es kollektive Zeremonien der Hemmungslosigkeit und der Katharsis." Und der Fußball? Ein "Massenphänomen, das genau wie die genannten Musikveranstaltungen mehr Menschen vereint als alles andere".