Die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff bekommt den Georg-Büchner-Preis. Das teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung mit. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland.

"In ihren Romanen hat Sibylle Lewitscharoff mit unerschöpflicher Beobachtungsenergie, erzählerischer Phantasie und sprachlicher Erfindungskraft die Grenzen dessen, was wir für unsere alltägliche Wirklichkeit halten, neu erkundet und in Frage gestellt", begründete die Jury die Entscheidung. Der Preis wird am 26. Oktober 2013 in Darmstadt verliehen.



Lewitscharoff ist bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Für ihren Roman Pong erhielt sie 1998 den Ingeborg-Bachmann-Preis, für den Roman Apostoloff den Preis der Leipziger Buchmesse 2009. Ihr erzählerisches Werk wurde 2011 mit dem Kleist-Preis geehrt. Zuletzt erschienen ihr Roman Blumenberg und der Band Vom Guten, Wahren und Schönen über ihre Poetikvorlesungen in Frankfurt und in Zürich.