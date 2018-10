Künstlerromane sind etwas aus der Mode gekommen. Warum eigentlich? Nichts ist doch heute schwieriger als die Kunst mit dem Geld und dem Leben und der Liebe zu verbinden. Kein Gönner mehr, an dessen Hofe man Auftragskunst produziert. Dafür Stipendien und Wettbewerbe, wie der "Open Mike", bei dem Monika Zeiner schon las. Jetzt wurde ihr 600 Seiten dicker Debütroman Die Ordnung der Sterne über Como gleich für zwei Preise nominiert, den Deutschen Buchpreis sowie den aspekte-Literaturpreis. Er handelt von den Bedingungen der Kunst, vor allem aber von der Liebe.

Monika Zeiner, Musikerin der Italo-Swing-Band marinafon, wurde über Liebesmelancholie im Mittelalter promoviert. Theoretisch ist sie also gut gerüstet, was vielleicht überhaupt der geheime Grund dafür ist, dass ihr Roman den an Liebesverhinderung erkrankten Tom Holler in all seinen Selbstzweifeln und hybriden Fantasien so genau erfasst. Die Geschichte führt zurück in die studentischen Wohngemeinschaften der neunziger Jahre Berlins. Tom ist von schwermütiger, träumerischer Natur. Zum Glück hat der angehende Jazzpianist einen besten Freund, der ihn versteht, mit dem er nach Lust und Laune sogar rivalisieren kann.



Er heißt Marc, Musiker und Komponist avantgardistischer Musik. Die beiden verbindet eine intensive Männerfreundschaft, mit Gesprächen über Kunst, Frauen, Abhängigkeiten. Alles ist schön, alles ist lebendig – bis Betty auftaucht. Sie wäre gerne Sängerin, soll aber nach dem Wunsch der Eltern Medizin studieren, "etwas Richtiges". Liiert ist sie bald mit Marc, sogar sehr schnell, obwohl Tom sie vorher kannte. Er muss zuschauen, wie sich die Dinge ändern, wie Marc und Betty bald in einem Liebeskäfig stecken, in den er nicht mit hineinpasst. Man wohnt aber zeitweise zusammen. Und so kommt es, wie in solchen Lebensformen gern, dann doch hin und wieder auf dem Flur, in Marcs Abwesenheit, zu einer Berührung, die etwas länger dauert als nötig. Tom ist aber zu sehr Freund von Marc, als dass er die Gelegenheit ergriffe.

Gestörte Dreierbeziehung

Irgendwann, man zeltet gerade in Como, ist die Spannung unerträglich, die Anziehung zum anderen einfach nicht mehr abwendbar. Monika Zeiner macht keinen Hehl daraus, dass sie nicht nur die wahre Empfindung der Liebe schätzt, sondern dass sie auch deren Banalität amüsiert. Das frische, Marc betrügende Paar macht also allerlei und plaudert unterm Nachthimmel angesichts der Sternbilder über die Ordnungssucht der Menschen. Marc jedenfalls ist weg.

Und als er nach dieser Liebesnacht wieder auftaucht, erschöpft und labil, gar nicht der große, erfolgreiche Künstler, für den Tom ihn hält, ist alles anders. Die Ordnung der Dreierbeziehung ist gestört. Wer weiß, was Marc weiß. Mit Tom bricht er bald in die Berge auf, zu einer langen Wanderung im Schneetreiben. Noch mal gibt es Gespräche, letzte Gespräche. Aus dieser hoch aufgeladenen Kulisse kehrt nur Tom lebend zurück. Und wie Monika Zeiner das schildert, mit wenig Pathos, aber gezielten Sätze, die dennoch den ganzen Hergang dort oben in der Kälte verschleiern, das hat Kraft.