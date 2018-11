Nachts spricht er mit den Toten. Mit 87 Jahren sieht er sich als "lebendes Archiv", doch kein Mensch will hören, was Wassili Petrowitsch zu sagen hat. Niemand, bis auf Swetlana Alexijewitsch. Sie macht ihn zu einem Protagonisten ihres Buchs Secondhand-Zeit. Leben auf den Trümmern des Sozialismus.

"Ich fühle mich wie ein vergessenes Exponat in einem Museumsmagazin. Wie eine verstaubte Scherbe", sagt der Alte und zeigt der Autorin seine Leninfiguren. Das Parteibuch der Kommunisten ist noch immer seine Bibel. Er sah, wie ein deportierter Kulakenjunge auf dem Weg nach Sibirien vor Hunger seinen Kot aß. Er wurde Zeuge, als man einem Mann wegen eines politischen Witzes die Finger wie Bleistifte brach. Doch bis 1937 hat er selbst an Stalin geglaubt.

Alexijewitsch, die Menschen immer wieder zuhört und Fragen stellt, nimmt heute den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegen. In ihrer Heimat Belarus (Weißrussland) sind ihre Bücher verboten, im Ausland werden sie ausgezeichnet. Bereits 1998 erhielt sie den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung, 2006 den National Book Critics Circle Award, 2011 den polnischen Ryszard-Kapuściński-Preis.

Ihre Romane in Stimmen sind ein Genre für sich. Aus Interviews gestaltet Alexijewitsch faszinierende Dokumentarliteratur, die sich liest wie Fiktion. Sie kreist um zwei "globale Explosionen", wie die Autorin selbst schreibt: den Untergang des "sozialistischen Kontinents" und die Katastrophe von Tschernobyl. Ein dritter Schwerpunkt ist der Krieg. Manche ihrer Gesprächspartner bringen große Themen lakonisch auf den Punkt: "Der Kommunismus ist wie das Alkoholverbot: eine gute Idee, aber sie funktioniert nicht."

"Sie haben zu Unrecht solches Vertrauen"

1948 wurde die Autorin im ukrainischen Iwano-Frankiwsk als Tochter einer Ukrainerin und eines Belarussen geboren. Aufgewachsen ist sie in Belarus, wo sie als Redakteurin und Reporterin gearbeitet hat. Ihre Heimat beschreiben Medien gerne in vier Worten: "die letzte Diktatur Europas". Heute lebt die Autorin in Minsk, der Hauptstadt dieser Terra incognita.



Alexijewitsch kann nicht nur zuhören, sondern besitzt auch die Gabe, Gespräche in eindrückliche Protokolle zu verwandeln. "Ich staune immer wieder, wie interessant das normale menschliche Leben ist", schreibt sie in Secondhand-Zeit. "Historiker interessieren sich nur für Fakten, die Gefühle bleiben draußen (...), ich aber sehe die Welt mit den Augen der Menschenforscherin."

Für diese Vorgehensweise kritisiert sie ein Interviewpartner, der anonym bleiben will: "Ich habe Ihre Bücher gelesen ... Sie haben zu Unrecht solches Vertrauen zum Menschen." Die menschliche Wahrheit sei "nur ein Nagel, an den jeder seinen eigenen Hut hängt." Doch gerade die Widersprüche, die vielen Wahrheiten machen Alexijewitschs Werke so wertvoll.



Die Menschenforscherin zeigt die postsowjetische Gesellschaft nicht als Monolith. In ihren Büchern begegnen wir Protagonisten, über die Historiker meist nur im Plural sprechen: Soldaten, Gulag-Häftlinge, Stalinisten. Diesen Gruppen gibt Alexijewitsch Gesichter. Da ist etwa Gleb, der fürchtet, dass niemand mehr wissen will, was er im stalinistischen Lager erlebte.

Alexijewitsch hört Menschen zu, die sich von der Geschichte überrollt, gedemütigt, betrogen fühlen. Sie spricht mit Frauen, die in der Roten Armee gekämpft haben, sie interessiert sich für den "Homo sovieticus", der das neue Russland als Secondhand-Zeit erlebt. Doch sie fällt keine Urteile, formuliert keine Thesen. Trennt nicht zwischen Opfern und Tätern. Überlässt es ihren Lesern, Schlüsse zu ziehen.