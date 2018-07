"Drück ab! Sehe ich so frisch gefickt aus?" Steffen Kverneland stellt ein Gemälde nach, Edvard Munchs Asche. Sein Kumpel Lars Fiske fotografiert ihn. Klingt wie ein Studentenscherz, ist aber Teil eines ebenso dicken wie grandiosen Comicbandes, der das Leben des norwegischen Malers, ja was? Würdigt? Feiert? Verhackstückt?

Munch stellte seine Bilder zu Serien mit oft autobiografischer Färbung zusammen, "Lebensfries" nannte er das. Da fehlen doch die Sprechblasen, findet Kverneland, der mit Kumpel Fiske im Comic selbst auftaucht. "Diese aktuellen romantischen Künstlerbiografien à la Im-Kopf-von-Munch sind echt ein richtiger Scheiß", motzt der gezeichnete Kverneland und nimmt einen Schluck aus dem Flachmann: "Wenn ich einen Comic über Munch machen würde, wär das Manuskript eine reine Quelle von Zitaten."

So ist es: Munch in seinen eigenen Worten, denen von Zeitgenossen und in respektlosen Kommentaren von Kverneland und Fiske; im Anhang stehen die Quellen. Die Bilder sind ein Feuerwerk der Stile, mal kubistisch-geometrisch verfremdet, mal mit dicken runden Comic-Kinnen, mal schwarz-weiß getuscht und immer wieder wimmelnd vor Bildzitaten.

Von Respekt kann nicht die Rede sein, eher von Faszination für die wilde Welt des Expressionisten und seiner Freunde. Eine Welt voll Suff, Sex und Wahn, opulent umgesetzt. Kein Wunder, dass die Norwegische Nationalgalerie das erste Kapitel für ihre Sammlung gekauft hat.

Fiske und Kverneland haben schon 2007 gemeinsam eine Künstlerbiografie vorgelegt, Olaf G. über den Grafiker Olaf Gulbransson. Diesmal treten sie zwar getrennt als Autoren in Erscheinung, aber sie kooperieren doch: Fiske taucht in Kvernelands Munch ebenso auf wie Kvenerland in Fiskes Band über Kurt Schwitters.



Grotesk geometrische Gesichter



Wieder kreist der Flachmann, wieder wird eine locker gezeichnete Recherche im Anhang akribisch dokumentiert. "Nur Schwitters kann über Schwitters schreiben", hat Schwitters geschrieben. Fiske bastelt seine Biografie aus Zitaten des Dichters (in roten Sprechblasen), seiner Freunde, Biografen und Kenner. So wie Schwitters seine Collagen und sein Lebenswerk, den Merzbau, eine Art dreidimensionale Collagenskulptur, die in seiner Wohnung in Hannover wucherte.

"Merz" nannte Schwitters seinen Stil, seitdem er eine Werbeanzeige der Commerz- und Privatbank so überklebt hatte, dass nur noch diese Silbe lesbar war. Mit den Dadaisten kam der trotz allem Kleinbürger gebliebene Schöpfer von Gedichten wie Ursonate und Anna Blume nicht recht klar. Fiske zeichnet ihn und seine Zeitgenossen mit grotesk geometrischen Gesichtern in eine Collagen-Welt.

Besondere Aufmerksamkeit widmet Fiske der Zeit, die Schwitters in Norwegen erst in mehreren Sommerurlauben und von 1937 an im Exil verbrachte, weil die Nationalsozialisten seine Kunst für "entartet" erklärten. Spätestens das macht die Comics über Munch und Schwitters zu einer Art Diptychon, einem Doppelporträt zweier verschiedener, aber geistesverwandter Künstler: Lebenfries und Merzbau, zwei Seiten einer Medaille – und die dritte ist der Comic.