Dass Adam Gordon sich selbst nicht über den Weg traut, ist nur angemessen. Der junge amerikanische Lyriker sitzt ein Aufenthaltsstipendium in Madrid ab; aus seinem ursprünglichen Schreibprojekt, einem langen Gedicht, in dem das literarische Erbe des spanischen Bürgerkriegs ausgelotet werden soll, sind neurotische Tagespläne geworden: "Zur ersten Phase meines Forschungsprojekts gehörte, dass ich mich vom Lärm der Plaza Santa Ana wecken ließ, dann den rostigen Espressokocher aufsetzte und mir einen Joint drehte… Als Nächstes erforderte mein Projekt, zu scheißen, zu duschen, meine weißen Tabletten zu nehmen und mich anzuziehen."

Vor seiner Abreise aus den Vereinigten Staaten hat sich Adam einen Jahresvorrat an Tranquilizern besorgt, ohne die er sich handlungsunfähig fühlt und deren Dosis er immer weiter erhöht. Bis der Cocktail aus Hasch, Alkohol und Beruhigungsmitteln ihn tatsächlich handlungsunfähig macht, irrt der junge Amerikaner durch Madrid, auf der Suche nach Anschluss, vor allem aber auf der Flucht vor Erwartungen, von denen er sich erdrückt fühlt: Er soll seine Texte öffentlich vortragen, an Diskussionsrunden teilnehmen und Bedeutsames von sich geben, obwohl seine Sprachkenntnisse rudimentär sind, obwohl er keine Ahnung von spanischer Literatur hat und ihm jede, wie er es nennt, "tiefgehende Kunsterfahrung" fehlt: Mit den meisten Gedichten kann der Lyriker nichts anfangen – seine eigenen Gedichte, die aus Fragmenten gelöschter E-Mails und verfremdeten Zitaten bestehen, eingeschlossen.

Im Schreiben wie im Leben versteckt sich Adam hinter Fragmenten, hinter dem Gedankengut Fremder: Seine Stipendienbewerbung hat ein Freund verfasst, für Podiumsdiskussionen lernt er Zitate auswendig und wenn er sich als tragischer (und damit attraktiver) Künstler inszenieren will, gibt er traumatische Erlebnisse seines besten Freundes als die eigenen aus, das Gesicht zu einer Miene verzogen, die er einem Christus-Votivbild abgeschaut hat.



Mit Floskeln erfolgreich

Der 34-jährige Ben Lerner führt vor, wie man sich mithilfe weniger Floskeln und Schlagwörter erfolgreich durch den Literaturbetrieb manövrieren kann: Adam sorgt bei Lesungen für Begeisterung, weil seine Gedichte nichts weiter leisten müssen, als Gedichte zu sein und von einem ausländischen Autoren zu stammen. Bei Podiumsdiskussionen werden sowohl in sein Schweigen als auch in seine auswendig gelernten Allgemeinplätze tiefschürfende Bedeutungen interpretiert. (Ein Schelm, wer vermutete, dass Lerner hier Erfahrungen verarbeitet, die er als Fulbright-Stipendiat in Madrid sammeln durfte.)

Der Literaturbetrieb trägt nicht dazu bei, dass Adam eine "tiefgehende Kunsterfahrung" machen kann, er verstärkt lediglich sein Gefühl, nur noch aus Kostümierung zu bestehen. Die Substanzkirmes in Adams Blutkreislauf trägt ihr Übriges dazu bei, dass der junge Lyriker sowohl sich selbst als auch seine Umwelt als unecht, als Farce erlebt. Nichts fühlt sich neu an, alles scheint nur noch Zitat zu sein – ein Gefühl, das sich durch den kompletten Roman zieht: Bereits die Einstiegsszene trägt verdächtig viele Züge von Thomas Bernhards Holzfällen, der Romantitel Abschied von Atocha ist eigentlich der Titel eines Gedichts von John Ashbery und ein Gedicht, das Adam bei einer Lesung vorträgt, besteht ausschließlich aus Sätzen, die der Romanerzählung entnommen sind.