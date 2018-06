Von allen Kunstfreunden sind Leser die konservativsten. Ein Blick auf die Bestsellerliste zeigt, dass der gute alte Roman nicht totzukriegen ist, und wir dürfen sicher sein, dass unter den Büchern auf dem Gabentisch jene Schmöker liegen, die von Herz und Schmerz erzählen, von kühnen Abenteuern und gefahrvollen Reisen. Und natürlich von Mord und Totschlag, denn der Kriminalroman erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit.

Dieser Konservatismus ist verständlich, denn am liebsten liest man Geschichten, die man weitererzählen kann, die benennbare Helden mit einem nachvollziehbaren Schicksal haben. Überraschende Wendungen sind erwünscht. Auch ein maßvoller Wechsel der Perspektive und der Zeitebene können einen zusätzlichen Reiz ausüben. In der Hauptsache jedoch wollen wir erheitert oder erschüttert werden, und allzu wilde Experimente missfallen uns.

Verglichen mit anderen Künsten ist dieser Konservatismus erstaunlich. In der bildenden Kunst etwa hat sich das Publikum längst an eine bunte, man kann auch sagen: chaotische, Vielfalt der Formen gewöhnt. Die Museumsbesucher sind insofern sachkundig, als sie dem zeitgenössischen Künstler Werke der Sinn-Verweigerung, der schrillen Provokation oder der völligen Rätselhaftigkeit keineswegs verübeln. Manchmal hat es sogar den Anschein, das Publikum erwarte dergleichen.

Ein Schriftsteller, der sich ähnliche Kühnheiten erlaubt, weiß, dass er möglicherweise die Gunst der Kritik erringt, den Beifall der Leser jedoch keinesfalls. Autoren, die sich dem hergebrachten Erzählen verweigern, die ungewohnte und steinige Wege gehen, werden wir nie auf einer Bestsellerliste finden.

Warum ist das so? Es hat damit zu tun, dass der Schriftsteller mit einem Material arbeitet, das nur begrenzte Möglichkeiten der Dekonstruktion bietet. Gesetze der Semantik und der Grammatik lassen sich nur vorübergehend verletzen, am Ende muss die Satzfolge irgendeinen Sinn ergeben. Und wenn sie keinen hat, jedenfalls keinen, der mitteilbar wäre, dann ist die Sache verloren.

Die bildende Kunst (und für die Musik gilt das ohnehin) ist verglichen damit ein Reich völliger Freiheit, aber auch der Willkür. Es gibt dort fast keine Regel, deren Verletzung zur Selbstaufhebung des Werks führen müsste.

Wollte man das Gros der gegenwärtigen Romane an der Entwicklung der bildenden Kunst vergleichend messen, so könnte man sagen: Viele Romane gleichen jenen naturalistischen Tafelbildern, auf denen man eine Landschaft mit Pferdewagen oder ein liebendes Paar in der Küche erblickt.

Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn man sich nicht daran erinnern müsste, dass der Roman, als er von den Engländern vor rund 300 Jahren quasi erfunden wurde (der Robinson erschien 1719), moderner war als viele seiner heutigen Nachfahren. Der Tristram Shandy von Lawrence Sterne zum Beispiel spielt auf die schönste und verrückteste Weise mit den Regeln der Logik und der Chronologie. Er war damals um 1760 ein großer Erfolg.

Wir Romanleser sollten vielleicht noch konservativer und etwas anspruchsvoller werden.